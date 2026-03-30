A generatív mesterséges intelligenciákat készítő cégek fontos célkitűzése, hogy saját böngészőn vagy böngészőkbe telepített bővítményen keresztül ügynöki funkciót tegyenek elérhetővé a felhasználóiknak. Ez a funkció lehetővé teszi az MI-modelljeik számára, hogy átvegyék az irányítást a böngészők felett: a felhasználók utasíthatják a mesterséges intelligenciákat, hogy összetett műveleteket végezzenek el a nevükben, például keressenek és rendeljenek meg egy terméket az interneten.
Ez alapvetően szép és jó, azonban az első efféle böngészők és kiegészítők megjelenése óta makacsul visszatér egy probléma: támadók képesek olyan utasításokat elrejteni a weblapokon, amelyekkel átvehetik az irányítást az böngészők ügynöki funkciói felett.
A mesterséges intelligenciás cégek eddig nem tudtak olyan megbízható megoldást találni, amivel elkerülhető volna a böngészők ügynöki képességeivel való visszaélés, inkább próbálják agyonhallgatni az angolban prompt injection névre keresztelt problémát.
Most épp a Claude böngészős bővítménye esett el
A legújabb efféle támadásról a Hacker News számolt be, a Koi Security biztonság cég kutatói az Anthropic Claude chatbot Google Chrome-hoz készült bővítményében találtak súlyos hibát.
A sebezhetőség lehetővé tette, hogy a támadók weblapokon elrejtett titkos utasításokkal észrevétlenül felhasználói adatokat lopjanak az áldozatoktól, továbbá a nevükben dolgokat tegyenek, például e-maileket és chatüzeneteket küldjenek, megszemélyesítsék őket mások előtt.
Az áldozatoknak nem kellett volna gyanús linkre kattintaniuk vagy bármilyen efféle hibát elkövetniük. A támadó weboldal puszta meglátogatása elég lett volna a bajhoz.
Az Anthropic február második felében kiadott egy javítást a Google Chrome-hoz készült bővítményéhez, ami megoldotta az éppen aktuális problémát. Viszont amíg az MI-cégek nem képesek demonstrálni, hogy racionális hatékonysággal elejét tudják venni az efféle támadási kísérleteknek, addig jó szívvel senkinek sem ajánlható, hogy ügynöki funkciókkal rendelkező böngészőt használjon.
