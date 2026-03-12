Gyerekeknek szánt fiókot vezet be a népszerű chatapp

A csevegő mesterséges intelligenciás fiókhackelési védelmének bejelentését követően a Meta közölte, hogy hullámokban világszerte megkezdi a kifejezetten gyerekeknek szánt felhasználói fiókok bevezetését a WhatsAppban. Ez arra való, hogy hivatalos keretek között és teljes védelmet élvezve a 13 éven aluliak is használhassák a titkosított kommunikációt használó chatappot a rokonaikkal, barátaikkal, tanáraikkal való csevegésre.

Csak teljes szülői felügyelet mellett használhatják a chatapp számukra tervezett fiókját a gyerekek

Fotó: WhatsApp

A WhatsApp gyerekfiókjait a szülőknek kell létrehozniuk, a mobilapp gyerek telefonján való elindítását követően a „Szülő által felügyelt fiók létrehozása” opciót választva regisztrálhatják azt.

Ezt követően a gyerekfiókot még hozzá kell párosítaniuk a saját WhatsApp-fiókjukhoz, ezen keresztül érik el a szülői felügyeleti eszközöket.

Le van zárva a chatapp gyerekfiókja

A gyerekek csak teljes felügyelet mellett használhatják a WhatsAppot, a szülőknek tételesen jóvá kell hagyniuk, hogy kivel cseveghetnek és milyen csoportokba léphetnek be. Az app esetében megszokott módon működik a végponttól végpontig tartó titkosítás, így a szülőkön kívül senki sem olvashat bele a gyerekek csevegéseikbe.

A gyerekfiókokkal kapcsolatos teljes tájékoztatás már elolvasható magyar nyelven a WhatsApp súgóközpontjában, azonban rövid időt igénybe vehet, mire mindenkinél ténylegesen megjelenik a mobilappban a különleges fiókok létrehozásának a lehetősége.

