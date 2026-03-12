Chatbot segítségével öt nap alatt eladta a házát egy férfi

A chatbotok újszerű és ötletes felhasználási módjáról számolt be a floridai NBC6 hírportál. Egy háromgyerekes házaspár másfél évtizedet követően a családi fészektől való megválás mellett döntött, a férjnek pedig olyan ötlete támadt, hogy ingatlanügynök kihagyásával megpróbálja teljesen maga bonyolítani a családi ház eladását, chatbottól kér segítséget a műveletben.

A chatbot iránymutatásával napok alatt új gazdára talált a floridai férfi háza

Fotó: PhotoMIX Company / Pexels

Robert Levine konkrétan a ChatGPT szolgálatait vette igénybe. A chatbot tanácsára elsőként olcsón javított a ház vonzóságán, például egyes szobák kifestésével frissítette a megjelenését, majd marketinges anyagokat állított össze a generatív MI-vel. A mesterséges intelligencia elárulta neki, hogy miként tudja egy füst alatt számos ingatlanos oldalon feladni a ház hirdetését.

Még olyan tippel is szolgált, hogy kedden érdemes feltenni a hirdetést, és adásvételi szerződést is generált, bár ezt Levine azért átnézette egy ügyvéddel.

Óriási pénzt spórolt a chatbottal az élelmes eladó

A chatbotos ingatlaneladási kísérlet minden várakozást felülmúló sikernek bizonyult: a hirdetés feladását követő 72 órán belül már öt komolyan vehető ajánlat is érkezett, vasárnap pedig aláírta a vevő a szerződést.

Öt nap alatt elment a ház, méghozzá piaci áron.

Levine szerint még a költözésben is segített a chatbot, iránymutatást adott, hogy mikor érdemes nekiállni a benne lévő holmik összepakolásának.

Mindezek ellenére a legnagyobb szenzációt az jelentette, hogy ingatlanügynök nélkül nem kellett jutalékot fizetni az eladás után, ez jellemzően az eladási ár 3 százaléka. Levine szerint a kérdéses összeg nagy pénz a családnak, nem annyira jómódúak, hogy legyintsenek a sok ezer dolláros spórolásra.

