A mesterséges intelligencia körüli félelmek eddig leginkább a munkahelyek elveszítése és a sérülékeny emberekre gyakorolt hatások körül forogtak, azonban a Harvard Egyetem csillagász professzora szerint ez csak a kezdet volt. A sajtóban eddig elsősorban a földönkívüliekkel kapcsolatos teóriái kapcsán szerepelt Avi Loeb a személyes blogján arra figyelmeztetett, hogy megfigyelései szerint megkezdődött az emberek MI chatbotok miatti elbutulása.

A professzor szerint egyszerűen elfelejtenek gondolkodni a chatbotok használatát túlzásba vivők

„A közelmúltban észrevettem, hogy egyes körülöttem lévő emberek egy része elkezdte elveszíteni a ChatGPT-hez, a Claude-hoz vagy Geminihez hasonló platformok túlzott használata miatt a kognitív képességeit. Ez a jelenség ahhoz hasonlítható, mikor az emberek az izmaikat kezdik elveszíteni, mert gyaloglás helyett mindenhova tömegközlekedéssel járnak. Akadémia környezetben a hallgatók kognitív tesztelésének egyetlen megbízható módszere az maradt, hogy Faraday-kalitkába kell zárni őket” – írta Loeb.

Már felmerült ez az aggodalom az MI chatbotok kapcsán

A professzor nem elsőként állt elő azzal, hogy az emberek elbutulásához vezethet a chatbotok használata. Különféle megfigyelésen alapuló beszámolók mellett egy 2025-ös svájci kutatás is arra jutott, hogy a gyakori MI-használat kognitív leépüléssel járhat, mert az emberek egyre kevésbé hajlandóak kritikus gondolkodásba bocsátkozni, így idővel elkezd leépülni ez a képességük.

Ennél is riasztóbb, hogy a probléma már gyerekkorban megkezdődhet, azaz egyesek nemhogy utólag veszíthetik el a kritikus gondolkodási képességüket, de talán ki sem tud fejlődni náluk.

A Pew Research Center friss felmérése szerint a 13-17 éves amerikai diákok már 10 százaléka az összes vagy majdnem minden házi feladatát MI-vel oldatja meg, 44%-uk pedig alkalomszerűen vagy bizonyos típusú házikhoz veszi igénybe a technológiát.

