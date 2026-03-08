Az anyjáról panaszkodott a vevőknek a chatbot

Egyre több internetes és klasszikus kereskedő próbálja chatbotokkal segíteni a vevőket, ezek általában termékek keresésében és kiválasztásban, továbbá az ügyfélpanaszok kezelésében próbálnak segíteni. Nemrég az élelmiszerekre szakosodott, ausztrál Woolworths áruházlánc is elérhetővé tette a maga chatbotját, és bizony nem tartott sokáig, hogy bizarr panaszok jöjjenek az Olive névre keresztelt ügynökről.

Arra volt kíváncsi az egyik mérges vevő, hogy miért nem találta meg a lakcímét a futár, erre az anyjáról kezdett hadoválni a chatbot

Az általános működési problémák mellett egy nagyon specifikus és érthetetlen jelenségről számoltak be a vevők: az Olive bizonyos körülmények között a nem létező családtagjairól kezdett fecsegni az ügyfeleknek, panaszkodott az anyjára és annak dühös hangjára.

Elkérte a születési dátumomat, és amikor megadtam, akkor arról kezdett fecsegni, hogy az anyja is abban az évben született. Meg valami fotók készítéséről beszélt, de nem tudtam követni. Mi a jó ég ez?

– írta egy kommentelő.

Emberek írták a chatbot bizarr monológjait

A panaszokra válaszul a Woolworths szóvivője azt állította, hogy a kérdéses dumákat nem spontán hallucinálta a mesterséges intelligenciás chatbotja: valójában emberek által írt szövegek voltak.

Valakinek az az ötlete támadt, hogy ezekkel személyiséget lehetne adni a chatbotnak, akkor talán könnyebben szimpatizálnának vele a vásárlók.

A mostani visszajelzésekre válaszul a Woolworths eltávolította a nem kívánatos monológokat a rendszerből.

