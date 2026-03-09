Tovább késik a ChatGPT erotika üzemmódja

Az OpenAI ismét elhalasztotta a ChatGPT felnőtt módjának a bevezetését. A tervezett újítás lehetővé tenné, hogy a hitelesített nagykorú felhasználók erotikus vagy más, kifejezetten felnőtteknek szánt jellegű csevegéseket is folytathassanak az MI-alapú chatbottal.

Jelenleg jó eséllyel nem tudná botrány nélkül elérhetővé tenni a felnőtt módot a ChatGPT

Fotó: Matheus Bertelli /Pexels

A funkció bevezetése már hónapok óta napirenden van. Az OpenAI ügyvezető igazgatója elsőként tavaly ősszel beszélt arról, hogy a jövőben szeretnék felnőttekként kezelni a felnőtteket, miután sikerült korellenőrzési rendszereket bevezetni a ChatGPT-ben.

Sam Altman eredetileg tavaly decemberre ígérte a felnőtt mód elérhetővé tételét, majd az idei év elejére csúszott a kiadása, most pedig újból elnapolták a kiadását, ráadásul nyilvános céldátum sincs, hogy mikorra várható.

Fontosabb dolgai is vannak a ChatGPT fejlesztőjének

Az OpenAI szerint a legújabb halasztás a prioritásainak újragondolására vezethető vissza: egyrészt továbbra is kihívás az elfogadható hatékonyságú korellenőrzés, másrészt pedig jelenleg a chatbot általános intelligenciájának, személyre szabhatóságának, proaktív képességeinek a javításán van a hangsúly.

