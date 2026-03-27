Mégsem lesz szexi öngyilkossági tanácsadó a ChatGPT

A Financial Times exkluzív értesülései szerint a kukában landolt a ChatGPT pár hónapja bejelentett felnőtt módja. Ez elméletileg csak felnőtteknek lett volna elérhető az életkoruk ellenőrzése után, és lehetővé tette volna számukra a felnőtt témájú csevegéseket a chatbottal, legyen szó erotikáról vagy egyéb olyan témákról, amelyekről jelenleg nem hajlandó diskurálni a chatbot.

A gépi szerelem nem valódi szerelem a ChatGPT fejlesztői és befektetői szerint

Fotó: Izumi / Unsplash

A források szerint a felnőtt mód ötlete univerzálisan negatív fogadtatásra talált a színfalak mögött. A fejlesztők nem tudta felülkerekedni a mód műszaki kihívásain, részben mert egészen eddig úgy próbálták tanítani a chatbotot, hogy ne beszéljen a most feloldani kíván témákról. Emellett nem tudták megakadályozni, hogy szexrobot módban a ChatGPT bestialitással vagy családon belüli közösüléssel foglalkozzon.

Többen felhozták, hogy a felnőtt mód az OpenAI állítólagos küldetésével sincs összhangban: nem értik, hogy ez miként fogja előrelendíteni az emberiség kollektív ügyét. A cég egyik tanácsadója úgy fogalmazott, hogy a felnőtt mód „szexi öngyilkossági tanácsadót” csinálhat a chatbotból.

A ChatGPT befektetői sem örültek az ötletnek

Mindezek tetejébe nem csak az OpenAI dolgozói, de a befektetők sem örültek a felnőtt módnak. Az általános konszenzus szerint óriási megítélésbeli kockázatot jelentene, miközben üzleti értelemben várhatóan csekély értéket tenne le az asztalra.

Rendszeresen állna a bál miatta, extra hatósági vizsgálatokat és polgári pereket eredményezhetne, de bevételt nem generálna.

Ennek megfelelően a Sam Altman által vezetett OpenAI úgy döntött, hogy „beláthatatlan időre” jegeli a ChatGPT felnőtt módját, a felszabadult erőforrásokat pedig a befektetők által elvárt módon üzletileg értékelhető fejlesztési tevékenységekre költi.

A racionalizálásnál tartva a héten már tett egy sokakat megdöbbentett bejelentést az OpenAI: lekapcsolja a Sora videókészítő szolgáltatást, több évnyi gigantikus befektetés ellenére nem foglalkozik többé az MI-alapú videógenerálással.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!