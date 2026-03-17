Ez a per nagy hatással lehet a jövő internetére

Az AI körüli jogi viták új szintre léptek: az Encyclopaedia Britannica és a Merriam-Webster pert indított az OpenAI ellen, amiért szerintük a cég engedély nélkül használta fel tartalmaikat a ChatGPT tanításához. Az ügy jól mutatja, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb konfliktusokat okoz a tartalomgyártók és a techcégek között.

A vita nem pusztán technológiai kérdés, hanem üzleti és jogi szempontból is kritikus. A tét az, hogy a jövőben ki birtokolja az információ feletti kontrollt, és ki profitálhat belőle.

Mi áll a per hátterében

A kereset szerint az OpenAI jelentős mennyiségű, szerzői joggal védett tartalmat használt fel a modelljei tanításához. A Britannica állítása szerint közel 100 ezer cikk és szócikk kerülhetett be az AI tanulási adatbázisába engedély nélkül.

A felperesek azt is állítják, hogy a ChatGPT bizonyos esetekben képes olyan válaszokat adni, amelyek nagyon hasonlítanak az eredeti Britannica-szövegekre. Ez szerintük túlmutat az inspiráción, és már konkrét másolásnak számít.

A legnagyobb probléma: az AI „helyettesíti” az eredeti forrást

A Britannica egyik legerősebb érve, hogy az AI nem egyszerűen hivatkozik a forrásokra, hanem kiváltja azokat. A ChatGPT válaszai sok esetben teljes értékű információt adnak, így a felhasználóknak nincs szükségük arra, hogy felkeressék az eredeti oldalt.

Ez üzleti szempontból komoly probléma lehet. A felperes szerint az AI rendszerek ezzel „elszívják” a forgalmat, ami közvetlen bevételkiesést okozhat a tartalomgyártóknak.

Mit mond az OpenAI

Az OpenAI álláspontja szerint a modellek tanítása jogszerű keretek között történik. A cég azzal érvel, hogy a rendszerek nyilvánosan elérhető adatokon tanulnak, és működésük belefér a fair use elvébe.

Ez a vita egyik kulcskérdése: vajon az AI által végzett feldolgozás valóban új tartalomnak számít, vagy csak átdolgozott másolatnak.

A ChatGPT ellenei per nem egyedi eset

Az Encyclopaedia Britannica ügye nem elszigetelt. Az elmúlt években egyre több tartalomgyártó, kiadó és szerző indított pert AI-cégek ellen hasonló indokokkal.