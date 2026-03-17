Ez a per nagy hatással lehet a jövő internetére

Az AI körüli jogi viták új szintre léptek: az Encyclopaedia Britannica és a Merriam-Webster pert indított az OpenAI ellen, amiért szerintük a cég engedély nélkül használta fel tartalmaikat a ChatGPT tanításához. Az ügy jól mutatja, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése egyre komolyabb konfliktusokat okoz a tartalomgyártók és a techcégek között.
A vita nem pusztán technológiai kérdés, hanem üzleti és jogi szempontból is kritikus. A tét az, hogy a jövőben ki birtokolja az információ feletti kontrollt, és ki profitálhat belőle.
Mi áll a per hátterében
A kereset szerint az OpenAI jelentős mennyiségű, szerzői joggal védett tartalmat használt fel a modelljei tanításához. A Britannica állítása szerint közel 100 ezer cikk és szócikk kerülhetett be az AI tanulási adatbázisába engedély nélkül.
A felperesek azt is állítják, hogy a ChatGPT bizonyos esetekben képes olyan válaszokat adni, amelyek nagyon hasonlítanak az eredeti Britannica-szövegekre. Ez szerintük túlmutat az inspiráción, és már konkrét másolásnak számít.
A legnagyobb probléma: az AI „helyettesíti” az eredeti forrást
A Britannica egyik legerősebb érve, hogy az AI nem egyszerűen hivatkozik a forrásokra, hanem kiváltja azokat. A ChatGPT válaszai sok esetben teljes értékű információt adnak, így a felhasználóknak nincs szükségük arra, hogy felkeressék az eredeti oldalt.
Ez üzleti szempontból komoly probléma lehet. A felperes szerint az AI rendszerek ezzel „elszívják” a forgalmat, ami közvetlen bevételkiesést okozhat a tartalomgyártóknak.
Mit mond az OpenAI
Az OpenAI álláspontja szerint a modellek tanítása jogszerű keretek között történik. A cég azzal érvel, hogy a rendszerek nyilvánosan elérhető adatokon tanulnak, és működésük belefér a fair use elvébe.
Ez a vita egyik kulcskérdése: vajon az AI által végzett feldolgozás valóban új tartalomnak számít, vagy csak átdolgozott másolatnak.
A ChatGPT ellenei per nem egyedi eset
Az Encyclopaedia Britannica ügye nem elszigetelt. Az elmúlt években egyre több tartalomgyártó, kiadó és szerző indított pert AI-cégek ellen hasonló indokokkal.
A közös pont ezekben az ügyekben:
- szerzői joggal védett tartalmak felhasználása engedély nélkül
- AI által generált, az eredetihez hasonló szövegek
- bevételkiesés a forgalom csökkenése miatt
A jogi környezet jelenleg még nem teljesen tisztázott, ezért ezek a perek precedensértékűek lehetnek.
A tét: hogyan működhet a jövő internete
A vita valójában arról szól, hogy az AI hogyan illeszkedik az internet ökoszisztémájába. Ha a modellek képesek kiváltani az eredeti tartalmakat, az alapjaiban változtathatja meg az online információáramlást.
A tartalomgyártók attól tartanak, hogy elveszítik az ellenőrzést és a bevételeiket, míg a technológiai cégek szerint az AI új értéket teremt és hatékonyabbá teszi az információhoz való hozzáférést.
