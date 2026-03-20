Milliókat érintő Chrome-botrány: feltörték a népszerű bővítményt

A szóban forgó Chrome-bővítmény eredetileg teljesen ártalmatlan funkciót kínált: képek egyszerű mentését különböző formátumokban. A problémát az okozta, hogy a bővítmény tulajdonost váltott, és az új üzemeltetők már rosszindulatú kódot építettek bele.

Láthatatlan csalás a Chrome böngészőben: így éltek vissza egy ártalmatlannak tűnő kiegészítővel.

A módosítás nem azonnal volt észrevehető. A káros funkciók csak bizonyos használat után aktiválódtak, így a bővítmény sokáig „láthatatlanul” működhetett a felhasználók gépén.

Mit csinált a háttérben:

A manipulált bővítmény úgynevezett „cookie stuffing” technikát alkalmazott. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó tudta nélkül megnyitott különböző webáruházakat a háttérben, és ott saját azonosítókat helyezett el.

Ennek köszönhetően, ha a felhasználó később vásárolt az adott oldalon, a csalók jutalékot kaptak. A folyamat teljesen észrevétlen volt, nem változtatta meg az árakat vagy a vásárlási élményt, ezért sokáig rejtve maradt.

Miért volt ennyire nehéz észrevenni a Chrome bővítményét?

A támadás egyik legveszélyesebb eleme az volt, hogy a bővítmény tudatosan kerülte a lebukást. Bizonyos weboldalakat például kifejezetten elkerült, hogy a technikailag felkészültebb felhasználók ne vegyék észre a furcsa működést.

Emellett a káros kód csak késleltetve aktiválódott, így még a tesztelések során sem feltétlenül derült ki azonnal, hogy probléma van.

Mit érdemes ellenőriznünk azonnal?

Az eset rávilágít arra, hogy a böngészőbővítmények komoly kockázatot jelenthetnek. Érdemes rendszeresen átnézni, milyen kiegészítők vannak telepítve.

A legfontosabb lépések:

töröljük azokat a bővítményeket, amelyeket nem használunk aktívan

figyeljük, ha egy bővítmény tulajdonosa vagy működése megváltozik

ellenőrizzük a böngészőben a gyanús háttértevékenységeket

Ezek az alaplépések sok problémát megelőzhetnek.

Nem egyedi eset, hanem tendencia

Az elmúlt időszakban több hasonló támadás is történt, ahol eredetileg megbízható bővítményeket vásároltak fel vagy törtek fel, majd módosítottak. Ez azért különösen veszélyes, mert a felhasználók már bíznak ezekben az eszközökben.