Begyújtja a rakétákat a Google Chrome

Még tovább gyorsítja a piacvezető Chrome frissítéseinek kiadását a Google. A böngésző fejlesztői utoljára 2021-ben nyúltak érdemben a kiadási ütemtervhez, akkor csökkentették négy hétre a főverziók kiadása között eltelt időt, plusz 2023-ban a heti rendszerességű biztonsági frissítéseket is kitalálták hozzá.

A Google szerint jó lesz a felhasználóknak, ha kéthetente jön új főverzió a Chrome-ból

Most már ez sem elég gyors, a fejlesztők bejelentése szerint a várhatóan 2026. szeptember 8-án befutó Chrome 153-tól kezdve átállnak a kéthetes kiadási ciklusra, azaz onnantól kezdve havi két főverzió jön majd a böngészőből.

A Google szerint erre azért van szükség, hogy a Chrome újításai minél előbb elérhetővé váljanak a felhasználók és a fejlesztők számára, ne parkoljanak feleslegesen a kiadásra már jóváhagyott fejlesztések.

Már régóta követhetetlen a Chrome funkcióinak kiadása

A kéthetes kiadási ciklusra való átállás jó eséllyel keveset nyom majd a latban a Chrome-mal böngészők számára, mivel a böngésző látványos újdonságainak elérhetővé tétele már nagyon régóta nemcsak főverziókhoz van kötve, de még pluszban hullámokban aktiválgatja azokat a Google.

Emiatt teljesen követhetetlenné vált, hogy kinél milyen funkciók érhetőek el ténylegesen a böngészőben.

A kéthetes kiadási ciklus gyakorlati előnye talán lehet, hogy gyorsabban jutnak el a nem súlyos sebezhetőségek és a kisebb bugok javításai a felhasználókhoz.

