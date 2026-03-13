Durva hibákat javítottak a Chrome böngészőben

Tematikusan passzoló hírrel szolgált péntek tizenharmadikán a Google Chrome fejlesztői csapata, a létező leggyorsabban frissíteni kell az itthon is piacvezető böngészőt a számítógépeken. A tájékoztatás szerint a legújabb frissítésében soron kívül javítottak kettő magas kockázatú sebezhetőséget, ezeket a kibertámadók már aktívan kihasználják az akcióik során.

Soron kívüli javítást kellett kiadni a súlyos hibák miatt a Chrome

Fotó: Arian Darvishi / Unsplash

Az efféle esetekben megszokott módon a Google visszatartja a nulladik napi sebezhetőségek műszaki leírásait, csak annyit tudni a hibákról, hogy az egyik a 2D grafika leképezéséért felelős Skia komponensben, a másik pedig JavaScriptet feldolgozó V8 motorban található.

Ezek a javított Chrome-verziók

A Google által házon belül felfedezett sebezhetőségek csak a Chrome számítógépes változatait érintik, a 146.0.7680.75/76 verziószámú változatokban javították azokat a fejlesztők.

A böngésző verziószámának megtekintéséhez meg kell nyitni a főmenüjét, majd ott a Súgó → A Google Chrome névjegye opcióra kell kattintani.

Ha még nem települt magától a Chrome legújabb változata, akkor ennek az oldalnak a megnyitása ki fogja kényszeríteni a legújabb frissítés letöltését. Utána csak be kell zárni és újra kell indítani a böngészőt, hogy alkalmazódjanak a változtatások.

