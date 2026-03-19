Összefogtak a techóriások – így próbálják megállítani az online csalásokat

Az online csalások ma már ritkán történnek egyetlen platformon. A támadók gyakran közösségi médián keresztül lépnek kapcsolatba, majd más alkalmazásokon folytatják a beszélgetést, végül pedig fizetésre próbálják rávenni az áldozatot. Ez a széttagolt működés eddig megnehezítette a védekezést, ezért több nagy cég most közösen próbál fellépni a probléma ellen.

Összefog a Google, a Meta és az Amazon! Így próbálják megállítani az online csalásokat.

A csalók már jobban együttműködnek, mint a cégek

A szakértők szerint az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a csalók rendkívül jól szervezetten dolgoznak, és egyetlen átverés gyakran több platformot is érint. Nem ritka, hogy a kapcsolatfelvétel közösségi oldalon történik, a beszélgetés egy üzenetküldő alkalmazásban folytatódik, a pénzt pedig egy teljesen más szolgáltatáson keresztül próbálják megszerezni. Ez a széttagoltság eddig komoly akadályt jelentett a hatékony fellépésben.

Most közösen próbálnak fellépni az online csalások ellen

Ezt a problémát próbálja kezelni az új iparági megállapodás, amelyhez több nagy technológiai vállalat - köztük a Google, Meta, Amazon - is csatlakozott. A cél az, hogy a cégek gyorsabban felismerjék az új csalási módszereket, és összehangoltan reagáljanak rájuk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egy platformon megjelenik egy új típusú átverés, arról a többi szereplő is gyorsan értesülhet.

Az információmegosztás lehet a kulcs

Az együttműködés egyik legfontosabb eleme az, hogy a cégek megosztják egymással a csalásokkal kapcsolatos adatokat.

Ide tartozhatnak például:

hamis weboldalak és linkek

kamu profilok és megszemélyesítések

automatizált vagy AI-val generált csaló tartalmak

Az elképzelés szerint egyetlen platform nem látja a teljes képet, de együtt már hatékonyabban tudnak fellépni.

Az AI egyszerre probléma és megoldás

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a csalók egyre gyakrabban használnak mesterséges intelligenciát. Segítségével meggyőző üzeneteket, valósághű profilokat vagy akár teljes történeteket is képesek létrehozni, amelyekkel könnyebben megtévesztik az áldozatokat. Ugyanakkor a védekezésben is kulcsszerepet kap az AI, hiszen ezek a rendszerek képesek lehetnek felismerni a gyanús mintákat és viselkedéseket.