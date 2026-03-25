Óriási bajban lehet, ha ilyen telefonja van! Mutatjuk a megoldást

Percek alatt feltöri az iPhone-t, ellopja az üzeneteket, jelszavakat és fotókat, majd nyomtalanul eltűnik – a Darksword nevű kémprogram mostantól bárki számára elérhető az interneten. Ha iOS 18.4 és 18.7 közötti verziót futtatunk, most azonnal frissítsünk.
Ez nem elméleti fenyegetés: egy ismeretlen feltöltötte a szoftvert a GitHubra, ami azt jelenti, hogy valószínűleg minden komolyabb hackercsoport már le is töltötte.
Mit lop el a Darksword és hogyan?
A Google Threat Intelligence Group a Lookout és az iVerify biztonsági cégekkel közösen vizsgálta a Darksword nevű kártékony szoftvert. A támadás az Apple Safari böngészőn keresztül fut – elég egyetlen fertőzött hivatkozásra koppintani, legyen az e-mailben, chat-üzenetben vagy weboldalon. Ami ezután eltűnhet a telefonunkról:
- SMS-ek és WhatsApp-üzenetek
- jelszavak és bejelentkezési adatok
- fotók, fájlok és egyéb személyes tartalmak
A program különösen alattomos módon működik: nem telepszik tartósan az eszközre, hanem egy rövid időablak alatt összegyűjti az adatokat, majd törli önmagát, hogy minél kevesebb nyomot hagyjon maga után.
A megoldás szerencsére egyszerű: a legfrissebb iOS-frissítés telepítése védelmet nyújt a támadás ellen. Beállítások → Általános → Szoftverfrissítés – ez tényleg csak egy perc.
