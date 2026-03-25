Óriási bajban lehet, ha ilyen telefonja van! Mutatjuk a megoldást

Most már bárki megszerezheti a legveszélyesebb mobilos vírust. Feltöltötték a netre a legveszélyesebb iPhone-kémprogramot, a Darksword-ot, így mostantól minden hackercsoport használhatja.
Percek alatt feltöri az iPhone-t, ellopja az üzeneteket, jelszavakat és fotókat, majd nyomtalanul eltűnik – a Darksword nevű kémprogram mostantól bárki számára elérhető az interneten. Ha iOS 18.4 és 18.7 közötti verziót futtatunk, most azonnal frissítsünk.

Egy új, „DarkSword” néven ismert támadási módszer iPhone-okat céloz, és akár egyetlen rossz link is elég lehet a bajhoz.
Egy új, „DarkSword” néven ismert támadási módszer iPhone-okat céloz, és akár egyetlen rossz link is elég lehet a bajhoz.

Ez nem elméleti fenyegetés: egy ismeretlen feltöltötte a szoftvert a GitHubra, ami azt jelenti, hogy valószínűleg minden komolyabb hackercsoport már le is töltötte.

Mit lop el a Darksword és hogyan?

A Google Threat Intelligence Group a Lookout és az iVerify biztonsági cégekkel közösen vizsgálta a Darksword nevű kártékony szoftvert. A támadás az Apple Safari böngészőn keresztül fut – elég egyetlen fertőzött hivatkozásra koppintani, legyen az e-mailben, chat-üzenetben vagy weboldalon. Ami ezután eltűnhet a telefonunkról:

  • SMS-ek és WhatsApp-üzenetek
  • jelszavak és bejelentkezési adatok
  • fotók, fájlok és egyéb személyes tartalmak

A program különösen alattomos módon működik: nem telepszik tartósan az eszközre, hanem egy rövid időablak alatt összegyűjti az adatokat, majd törli önmagát, hogy minél kevesebb nyomot hagyjon maga után.

A megoldás szerencsére egyszerű: a legfrissebb iOS-frissítés telepítése védelmet nyújt a támadás ellen. Beállítások → Általános → Szoftverfrissítés – ez tényleg csak egy perc.

