Új remény csillant fel a demencia kezelésében

Ígéretes műszaki fejlesztés bukkant fel a gyógyászatban, amely az eddigi tapasztalatok szerint új reményt adhat a demencia áldozatai és a hozzátartozóik számára. Egy mesterséges intelligenciás okosszemüveg nyerte el a Longitude Prize on Dementia díjat, az 1 millió angol fontos támogatás célja, hogy gyakorlati megoldásokat hozzon a betegek mindennapi életének megkönnyítésére.

Lát, hall és beszél a demencia kezelésére kitalált CrossSense okosszemüveg

Fotó: CrossSense

A CrossSense nevű rendszer egy beépített MI-asszisztenst használ, amely az okosszemüvegen át valós időben figyeli a környezetet, segíteni próbálja a napi tevékenységek során a viselőt. A Wispy nevű asszisztens képes tanulni a szokásokból és alkalmazkodni a beteg kognitív állapotának a változásához.

A fejlesztők szerint a rendszer „azt látja, amit te látsz, azt hallja, amit te hallasz, és kommunikál veled”, így támogatva az önálló életvitelt.

Valódi fegyver lehet a demencia elleni küzdelemben

Az okosszemüveg célja, hogy segítse az olyan alapvető feladatok elvégzését, mint a főzés vagy a házimunka, de akár a társas interakciók kezelését is megkönnyítheti. A Sussexi Egyetemen elvégzett korai tesztek azt mutatják, hogy az okosszemüveg használatával javulhat a betegek tárgyfelismerése, memóriahasználata, továbbá térbeli tájékozódása.

A korai tesztelésben részt vett négy betegből háromnál klinikailag kimutatható szellemi javulást hozott az okosszemüveg használata, így a korai eredmények biztatóak.

A CrossSense fejlesztői nem rejtik véka alá, hogy egy évtizednyi munka ellenére még van mit fejleszteni a rendszeren, de a jelenlegi tervek szerint 2027 elején így is piacra kerülhet az okosszemüveg, nem homályos és jövőbeli ígéret az elérhetővé válása.

