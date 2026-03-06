Hamis ellenőrök járják az éttermeket

Mindig nagy érdeklődést keltenek a hatósági ellenőrzéseken a horror állapotaik miatt lebukott éttermek, ebben az üzleti lehetőséget meglátva pedig új trend indult az Egyesült Államokban. Dél-Karolina állam közérdekű közleményt adott ki az éttermek számára, hogy youtuberek és egyéb közösségi médiás tartalomkészítők egyre gyakrabban magukat hatósági ellenőröknek kiadva próbálnak bejutni a vendéglátóhelyek konyháiba és raktáraiba.

Nézettségért hamis ellenőrzéseket tartanak az éttermek konyháiban a videósok

Fotó: Pylyp Sukhenko / Unsplash

Az álellenőrök gyakorlatilag engedély nélkül lépnek be a konyhai területekre, majd azt állítják vagy sugallják a videókban, hogy az adott étterem veszélyeztetheti a vendégek egészségét. A nézőknek azt állítják, hogy az érdekükben leplezik le a problémás éttermeket, de valójában a nézettségért és a reklámpénzért próbálnak minél nagyobb szenzációt keltő videókat készíteni.

Az egyik ilyen közösségi médiás tartalomkészítő több mint 400 ezer követőt gyűjtött, ami jól mutatja, hogy mekkora az érdeklődés az efféle videók iránt.

Felismerhetőek és ellenőrizhetőek a valódi ellenőrök

Dél-Karolina államban az efféle éttermi ellenőrzések a Mezőgazdasági Minisztériumhoz tartoznak, a szervezet pedig tájékoztatást adott arról, hogy miként lehet felismerni a valódi ellenőröket.

A minisztérium szerint a valódi ellenőrök elsőként mindig bemutatkoznak az üzletvezetőnek, az igazolványukat felmutatva azonosítják magukat, egy telefonszámot felhívva pedig ellenőrizhetőek az igazolványszámuk alapján. Az étterem bejárása során fotókat készítenek, de nem videóznak.

Természetesen államonként és országonként eltér, hogy pontosan mit tesznek vagy nem tesznek az ellenőrök. Hazánkban a NÉBIH hatókörébe tartoznak az efféle ellenőrzések, a munkatársai pedig fotók mellett gyakran videókat is készítenek.

Viszont az mindenhol univerzálisan érvényes, hogy az éttermeknek joguk van meggyőződni a magukat hatósági ellenőröknek mondó személyek hitelességéről, mielőtt beengednék őket a nyilvánosság elől elzárt helyiségeikbe.

