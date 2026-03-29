Több ezer forintot is spórolhatunk havonta, ha erre odafigyelünk

Egy átlagos háztartás évente akár nyolcvanezer forintot is költ olyan fizetős online szolgáltatásokra, amelyeket alig használ. Ha tudatosan odafigyelünk az online előfizetéseink áraira és lemondjuk azt, amelyiket nem használjuk, rengeteg felesleges kiadást megtakaríthatunk.
Egy átlagos magyar háztartás ma már tíz-tizenöt különböző digitális és fizikai előfizetéssel rendelkezik — streaming, zenelejátszó, felhőtárhely, edzőtermi bérlet. Ha összeadjuk ezeket a tételeket, könnyen kijöhet hatvan-nyolcvanezer forint évente. Az online előfizetések tudatos kezelése az egyik leggyorsabb módszer arra, hogy visszaszerezzük az irányítást a pénzügyeink felett — anélkül, hogy mindenről le kellene mondanunk.

Online előfizetések kezelése: így nem szalad el a pénz apránként
Fotó: MTI/Faludi Imre

Leltár: tudjuk meg, mire fizetünk valójában

Az első lépés a teljes előfizetési lista összeállítása. Nézzük végig a banki alkalmazásban az elmúlt három hónap visszatérő terheléseit, és jelöljük meg minden tételnél, mikor éltünk utoljára az adott szolgáltatással. Ha három hónapja nem nyitottuk meg, érdemes elgondolkodni rajta — ha igen, akkor viszont nyugodtan maradhat.

Optimalizálás: az online előfizetések kezelése okos döntésekkel

Nem kell mindentől megválnunk — elég tudatosabban használni, amit fizetünk. A legtöbbet az alábbi három lépéssel érhetjük el:

  • Csomagváltás: a streaming-szolgáltatók olcsóbb, hirdetéssel támogatott verziói havi több száz forintot takarítanak meg, a tartalom változatlan marad.
  • Megosztás: a family előfizetések négy-hat felhasználó között osztják el a költséget, így fejenként töredékét fizetjük az eredeti árnak.
  • Rotáció: ne iratkozzunk fel egyszerre minden platformra — fizessünk egyre, nézzük meg, amit szerettünk volna, majd váltsunk a következőre.

Fenntartás: tartsuk kordában hosszú távon is

Az igazi cél nem az egyszeri takarékoskodás, hanem egy fenntartható szokás kialakítása. Ingyenes próbaidőszak előtt mindig írjunk naptárba emlékeztetőt két nappal a lejárat előtt — így tudatosan dönthetünk a folytatásról. Negyedévente pedig érdemes újra végigfutni a listán, és megnézni, hogy az előfizetéseink még mindig azt adják-e, amit elvárunk tőlük.

