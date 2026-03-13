Segíteni fog a csalók elkerülésében a Facebook piactere

Hazánkban is nagy népszerűségre tett szert a Facebook apróhirdetési funkciója, a megszokott efféle webhelyek helyett rengeteg a holmijait eladni próbáló kényelmi okból már dedikáltan ezt használja.

A Facebook Marketplace mostani újdonságainak java az eladók dolgát próbálja megkönnyíteni

Fotó: George Milton / Pexels

A vállalat most új funkciókat jelentett be a piacterét használók számára. Az egyik fejlesztés jó eséllyel közönségkedvenc lesz az eladók körében: be tudják majd kapcsolni, hogy az érdeklődők „Ez elérhető még?” és hasonló kérdéseire automatikusan választ adjon a Marketplace rendszere.

A vevők körében örökzöld kérdésre például olyanokat reagálhat gépileg a Facebook, hogy „Igen, elérhető még. Szeretnél valamit tudni róla?”.

Megkönnyítené a gyanús eladók leleplezését a Facebook

További az eladók számára érdekes újítások, hogy a Facebook mesterséges intelligenciája az eladni kívánt termék fotói alapján mesterséges intelligenciával létrehozhatja a hirdetések piszkozatát, továbbá más meghirdetett termékeket alapul véve árazási tanácsot is adhat.

A Facebook a vevők védelmére is gondolt. Az eladók profiljait lekattintva az érdeklődők már nemcsak az addig megvalósult eladások alapján kapott csillagos értékelésüket látják, de kérhetik a Meta AI chatbotot, hogy hozzon létre egy áttekintést róluk.

Ebben benne lehet, hogy az eladó hány éve van jelen a Facebookon, nagyságrendileg mennyi ismerőssel rendelkezik, jellemzően milyen termékeket árul a Marketplace-en, továbbá az eddig kapott értékeléseiben miket írtak róla más vevők.

A Facebook Marketplace most bejelentett újdonságai a következő hetekben válnak mindenki számára elérhetővé.

