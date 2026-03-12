Riasztani fog a Facebook és a Messenger a csalókra

Új védelmi vonalakat kapnak a csalók leszerelése érdekében a Meta közösségi szolgáltatásai. A cég bejelentése szerint rövidesen a Facebook, a Messenger, továbbá a WhatsApp is képesek lesznek riasztani a felhasználókat, ha megtévesztésre vagy fióklopásra irányuló, gyanús tevékenységeket észlelnek.

Viselkedésalapú észleléssel működnek a Facebook, a Messenger és a WhatsApp új védelmei

Fotó: Kaboompics.com/Pexels

A Meta szerint az új védelmi vonalak viselkedésalapon működnek, a háttérben részben MI-alapú rendszerekkel próbálják detektálni a csalókra és csalásokra utaló jeleket, hogy fokozott óvatosságra tudják inteni a felhasználókat, nehogy jóhiszemű tévedésből áldozatokká váljanak.

Riaszt a gyanús ismerősjelölésekre a Facebook

A Facebook legújabb védelmi vonalát a gyanús ismerősnek jelölések kiszúrása jelenti. A közösségi oldal olyan jelek alapján fog riasztani, mint például amikor nincs közös ismerős a jelölővel, vagy más országban hozták létre a felhasználói fiókját. Ha gyanúsnak vél egy jelölést a Facebook, akkor javasolni fogja a jelölés elutasítását, sőt: az adott felhasználó teljes blokkolását is felajánlja majd.

A hazánkban szintén kirívóan népszerű Messenger sem marad ki a jóból. Az új kontaktokkal való chatelések során a szolgáltatás elemezni fogja a beszélgetéseket, és csalásra utaló gyakori minták – például állásajánlatok kapása – esetén óvatosságra int majd, fel fogja ajánlani a csevegés tartalmának MI-alapú mélyelemzését. Ha ez is gyanúsnak véli a helyzetet, akkor értesítést jelenik majd meg a jellemző csalásokról és a felismerési módjairól, lehetőség lesz a csevegőpartner jelentésére és blokkolására.

Végül a WhatsAppot használókra is gondolt a Meta, az esetükben a fióklopást próbálja majd MI-alapú eszközzel megakadályozni.

A csalók gyakran üzenetekben küldött linkeken keresztül arra próbálják rávenni a leendő áldozatokat, hogy kapcsolják össze a felhasználói fiókjaikat a támadó fél eszközével, ezzel hozzáférést adva nekik a fiókjukhoz. A csevegőapp új védelme ilyenkor a kritikus pillanatban közbelép és figyelmeztet, hogy megakadályozza a csalók hozzáférését a majdnem lóvá tett áldozat fiókjához.