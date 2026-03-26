Fizethet a Facebook és a YouTube, függővé tették a gyereket

Egészen mostanáig szinte érinthetetlennek tűntek a szándékosan függőséget okozni képes algoritmusokat és pszichológiai trükköket bevető közösségi oldalak, nagyon úgy tűnt, hogy megússzák a fél világ képernyők elég szegezését. Egy Los Angeles-i bíróság most úttörő és precedens értékű ítéletet hozott egy polgári perben, amely egyértelművé teszi, hogy a Facebook és a társai igenis felelősségre vonhatóak az olyan profithajhász tetteikért, amelyek tönkreteszik a felhasználóik életét.

Ha jogerőre emelkedik a döntés, akkor rövid időn belül perek ezrei zúdulhatnak Facebook és a társai nyakába

A pert egy jelenleg 20 éves lány indította, az USA-ban még nem számít felnőttkorúnak, így nyilvánosan csak K.G.M. monogramon ismert. A felperes azt állította, hogy a YouTube-ot hatéves, míg az Instagramot kilencéves korában kezdte használni, majd éveken át szinte minden szabad és ébren töltött percét Meta és a Google szolgáltatásainak a görgetésével töltötte.

A szolgáltatások klinikai értelemben vett függőséget alakítottak ki nála, továbbá hozzájárultak a depressziójához és az öngyilkos gondolataihoz.

Ártó szándékkal cselekedett a Facebook és a YouTube

Az esküdtszék rendkívül hosszú tanácskozást követően ítéletet hozott: a Meta szolgáltatásai és a YouTube „rosszindulatúan, elnyomóan, hátsó szándékkal” alakították ki a közösségi oldalak olyan mechanizmusait, amelyek arra szolgálnak, hogy minél hosszabb időn keresztül fenntartsák a felhasználók figyelmét, továbbá minél rendszeresebben visszavonzzák őket.

Az esküdtszék 3 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Metát és a YouTube-ot, ennek a 70 százalékát a Facebookot üzemeltető cégnek kell kifizetnie.

A mostani ítélet első fokon született, a Meta és a Google minden vádat tagadtak és tagadnak. A két fél közül hírünk írásáig csak a Meta reagált az ítéletre, Mark Zuckerberg cége mérlegeli a jogi lehetőségeit, azaz fellebbezésre lehet számítani. Ez jelen esetben magától értetődő, hiszen ha jogerőre emelkedne a mostani döntés, akkor megbecsülhetetlen mennyiségű ugyanilyen per zúdulna a cég nyakába, amelyek mind precedensként hivatkoznának a Los Angeles-i ítéletre.