Öt ingyenes mobiljáték focirajongóknak – ezekkel bárhol játszhatunk egy meccset

A mobiljátékok egyik legnagyobb előnye, hogy gyorsan elindíthatók, és rövid játékidővel is élvezetes élményt kínálnak. A focijátékok különösen jól működnek ebben a formában, mert egy mérkőzés akár néhány perc alatt is lejátszható.

A focis mobiljátékok kínálata ma már hatalmas, a realisztikus szimulációktól a gyors, arcade jellegű meccsekig minden megtalálható

Fotó: Origo

A fejlesztők az utóbbi években egyre komolyabb grafikát és játékmenetet hoztak el mobilra. Egyes címek inkább az arcade stílust követik, míg mások a menedzserjátékok világát idézik, ahol a taktikán és a csapatépítésen van a hangsúly.

A legtöbb ilyen játék ingyenesen letölthető, azonban sok esetben játékon belüli vásárlásokkal gyorsítható a fejlődés vagy új tartalmak nyithatók meg.

Öt ingyenes focis mobiljáték, amelyet érdemes kipróbálni

eFootball Mobile – A Konami focis játéksorozatának mobilos változata az egyik legismertebb a műfajban. Valós klubokkal és játékosokkal játszhatunk, a játékmenet pedig inkább a szimulációs élményre épít. A játék ingyenes, de a csapat fejlesztéséhez játékon belüli vásárlások is rendelkezésre állnak.

Rövid meccsek, gyors élmény

A mobilos focijátékok egyik legnagyobb előnye a gyors tempó. Egy-egy mérkőzés vagy játékszituáció gyakran néhány perc alatt lezajlik, így akár utazás közben vagy rövid szünetekben is könnyen játszhatunk.