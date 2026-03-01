Több mint 4,3 millió autót hív vissza a Ford

Komoly minőségbiztosítás problémák vannak újabban a Fordnál, az Egyesült Államokban a gyártó tavaly iparági rekordot döntve 152 biztonsági visszahívást hirdetett meg a járműveire. Ezzel majdnem ráduplázott a General Motors 2014-es csúcsára, a visszahívások összesen 24 millió járművét érintették.

Tavaly átlagosan 2,4 naponta adott ki újabb visszahívást az amerikai kocsijaira a Ford

Fotó: Jessy Smith / Unsplash

A márkának idén sem megy túl jól az üzlet, február végére már tíz visszahívásnál tart, a mostani legújabb pedig brutális, közel 4,4 millió pickupot, furgont, továbbá városi terepjárót érint.

Ezek között megtalálható

a Ford F-150 (2021–2026),

a Ford Maverick (2022–2026),

a Ford Ranger (2024–2026),

a Ford Expedition (2022–2026),

a Ford F-250 Super Duty (2022–2026),

a Ford E-Transit (2026),

valamint a Lincoln Navigator (2022–2026).

Csak a Ford F-150-ből 2,3 millió darab érintett, az USA-ban ez az egyik legnépszerűbb pickup.

Szoftverhiba miatt veszélyes a vontatás a Ford kocsijaival

A vállalat szerencséjére a mostani visszahívás szoftverhiba miatt történik, nem kell alkatrészt cserélni az érintett járművekben. A hiba az utánfutó-modul szoftverében található, ez a vontatmány fékeit és világítását hangolja össze a vontató jármű rendszerével.

A közlemény szerint egy gond miatt előfordulhat, hogy menet közben sem az utánfutó fékei, sem pedig az utánfutó lámpái nem működnek. Viszont a hibáról félig legalább figyelmezteti a sofőröket a kocsi, Trailer Brake Module Fault hibaüzenet jelenik meg a műszerfalon.

A problémát tavaly októberben kezdte vizsgálni a Ford, és eredetileg a szőnyeg alá kívánta söpörni az ügyet. Viszont az amerikai közlekedési hatóság decemberben az asztalra csapott, véleménye szerint nem elfogadható, hogy nem működnek a lámpák az utánfutókon, így gyártó kénytelen volt mégis visszahívást hirdetni.

A Ford márciusban kezdi meg az érintett kocsik gazdáinak kiértesítését, a várhatóan májusban elérhetővé váló szoftverfrissítést pedig akár maguk is telepíthetik a járműveikre. Akik nem biztosak a dolgukban, azok a márkakereskedésekben kérhetnek majd segítséget a telepítésében.

