Új módszerrel támadnak a csalók: most a Gmail-felhasználók vannak célkeresztben

A kiberbűnözők új módszerrel próbálják megszerezni a Gmail-fiókokhoz tartozó adatokat: most nem e-mailben, hanem SMS-ben érkezik a csapda. A figyelmeztetések szerint a támadók a Google nevében küldenek sürgető üzeneteket, amelyekkel könnyen pánikot kelthetnek.

Egy kattintás, és elveszíthetjük a Gmail-fiókunkat – így dolgoznak az új átverések.

Fotó: THOMAS TRUTSCHEL / Photothek Media Lab

A módszer veszélyes, mert a szöveges üzenet személyesebbnek és közvetlenebbnek hat, mint egy spam e-mail. Mutatjuk, hogyan működik az átverés, és mit tehetünk azért, hogy ne váljunk áldozattá.

Hogyan működik az új sms-alapú Gmail-csalás

A csalás általában egy olyan SMS-sel indul, amely azt állítja: biztonsági probléma merült fel a Gmail-fiókunkkal kapcsolatban. Az üzenet szerint valaki megpróbált bejelentkezni a fiókunkba, ezért sürgősen lépnünk kell.

Az SMS egy linket tartalmaz, amely egy, az eredetihez megtévesztésig hasonló weboldalra vezet. Itt a rendszer arra kér bennünket, hogy adjuk meg jelszavunkat vagy erősítsük meg adatainkat. Amint ezt megtesszük, a támadók megszerzik a hozzáférési adatainkat, és akár a kétlépcsős azonosítást is megpróbálhatják kijátszani.

Miért különösen veszélyes ez a módszer

Az SMS-alapú támadás több okból is hatékony. Egyrészt a telefonunkra érkező üzeneteket ösztönösen komolyabban vesszük, mint az e-maileket. Másrészt sokan úgy gondolják, hogy egy telefonszám hitelesebb forrás, mint egy ismeretlen e-mail-cím.

A csalók ráadásul sürgető hangnemet használnak, például azt állítják, hogy a fiókunkat hamarosan zárolják, ha nem reagálunk azonnal. A nyomásgyakorlás célja, hogy ne gondolkodjunk, hanem reflexből kattintsunk.

Ezekre a jelekre figyeljünk

Az ilyen jellegű üzeneteknél különösen fontos az éberség. Az alábbi három jel tipikusan csalásra utal:

Sürgető, fenyegető hangvétel, azonnali beavatkozást követelve

Gyanús vagy rövidített link, amely nem egyértelműen a Google hivatalos oldalára mutat

Jelszó, kód vagy személyes adat azonnali megadásának kérése

Ha ezek közül akár csak egyet is észlelünk, érdemes az üzenetet gyanúsnak tekinteni.

Hogyan védekezhetünk hatékonyan

A legfontosabb szabály, hogy SMS-ben kapott linkre soha ne kattintsunk, ha az fiókbiztonságra hivatkozik. Ha valóban aggódunk, inkább közvetlenül, a böngészőbe beírva nyissuk meg a Gmail hivatalos oldalát, és ott ellenőrizzük a fiók állapotát.