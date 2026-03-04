Fantasztikus extrát kapnak ingyen a Google mobiljai

Hatalmas hírt kaptak a Google Pixel 8 és újabb mobiloknak bizalmat szavazott vásárlók, a 2026. márciusi szoftverfrissítéssel mindenki számára elérhetővé válik bennük az asztali mód. Ez lehetővé teszi a számítógépes jellegű használatukat, a monitorra való rákötésük után egeres és billentyűzetes kezelésre optimalizált felületen használhatóak az androidos appok.

Fotó: Google

Az Android asztali módja rendkívül fapados egy Windowshoz vagy macOS-hez képest, de a legfontosabb ablakkezelési funkciók megtalálhatóak benne, azaz szabadon mozgathatóak és méretezhetőek az appok ablakai, egymás mellé lehet helyezni azokat.

Alapvető szórakoztatási és produktivitási célokra teljesen megfelelhet az Android asztali módja, sokak számára még pozitívum is lehet a nemes egyszerűsége.

Adapterre lehet szükség Google Pixelek asztali módjához

Az asztali mód elindításához a monitorként használni kívánt kijelzőt USB-C kábellel kell rákötni a mobilra. Ez széles kör számára nehézséget jelenthet, hiszen a legtöbb jelenleg használatban lévő, továbbá újonnan kapható monitor és tévé nem kínál ilyen videóbemeneti lehetőséget.

A problémára van megoldás, olyan ötezer forinttól kaphatóak USB-C – HDMI adapter eszközök, csak be kell iktatni egy ilyet a mobil és a monitor/tévé közé.

