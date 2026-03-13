Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Fontos

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Google Utcakép

Visszatérnek a magyar utakra a Google Utcakép autói

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ország minden régiójában feltűnnek majd. Ötvennél is több település Google utcaképei frissülnek idén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Google UtcaképGoogle Street ViewGoogle Térkép

Nem feledkezett hazánkról meg a Google Térkép csapata, a szolgáltatás bejelentése szerint idén március és november között visszatérnek a magyar utakra a Google Utcakép autói, hogy friss panorámafelvételeket készítsenek.

A furcsa kamerarendszeréről távolról is felismerhető a Google Utcakép autója
A furcsa kamerarendszeréről távolról is felismerhető a Google Utcakép autója
Fotó: Google

A közlemény szerint a furcsa kamerarendszerük jóvoltából eltéveszthetetlen járművek idén ötvennél is több magyar település utcáin készítenek majd friss felvételeket, többek közt 

  • Budapest,
  • Debrecen,
  • Kecskemét,
  • Keszthely,
  • Nagykanizsa,
  • Pécs,
  • Siófok,
  • Veszprém, továbbá
  • Zalaegerszeg utcaképeinek aktualizálásában működnek majd közre.

Utólag is kérhető az Google utcaképeinek homályosítása

A szokásosnak megfelelően a Google utcakép autói által készített felvételek anonimizálásán esnek át a nyilvánosságra hozásuk előtt, ennek keretében a szolgáltatás gépi módszerekkel próbálja elhomályosítani a lencsevégre kapott személyek arcát és a járművek rendszámait. Hiba esetén jelenthetőek a Google számára a kifogásolt képek, de egyéni szempontok alapján házak, járművek, pucér rendőrök elhomályosítása is kérhető a szolgáltatástól.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!