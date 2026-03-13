Nem feledkezett hazánkról meg a Google Térkép csapata, a szolgáltatás bejelentése szerint idén március és november között visszatérnek a magyar utakra a Google Utcakép autói, hogy friss panorámafelvételeket készítsenek.

A furcsa kamerarendszeréről távolról is felismerhető a Google Utcakép autója

Fotó: Google

A közlemény szerint a furcsa kamerarendszerük jóvoltából eltéveszthetetlen járművek idén ötvennél is több magyar település utcáin készítenek majd friss felvételeket, többek közt

Budapest,

Debrecen,

Kecskemét,

Keszthely,

Nagykanizsa,

Pécs,

Siófok,

Veszprém, továbbá

Zalaegerszeg utcaképeinek aktualizálásában működnek majd közre.

Utólag is kérhető az Google utcaképeinek homályosítása

A szokásosnak megfelelően a Google utcakép autói által készített felvételek anonimizálásán esnek át a nyilvánosságra hozásuk előtt, ennek keretében a szolgáltatás gépi módszerekkel próbálja elhomályosítani a lencsevégre kapott személyek arcát és a járművek rendszámait. Hiba esetén jelenthetőek a Google számára a kifogásolt képek, de egyéni szempontok alapján házak, járművek, pucér rendőrök elhomályosítása is kérhető a szolgáltatástól.

