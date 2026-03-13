Nem feledkezett hazánkról meg a Google Térkép csapata, a szolgáltatás bejelentése szerint idén március és november között visszatérnek a magyar utakra a Google Utcakép autói, hogy friss panorámafelvételeket készítsenek.
A közlemény szerint a furcsa kamerarendszerük jóvoltából eltéveszthetetlen járművek idén ötvennél is több magyar település utcáin készítenek majd friss felvételeket, többek közt
- Budapest,
- Debrecen,
- Kecskemét,
- Keszthely,
- Nagykanizsa,
- Pécs,
- Siófok,
- Veszprém, továbbá
- Zalaegerszeg utcaképeinek aktualizálásában működnek majd közre.
Utólag is kérhető az Google utcaképeinek homályosítása
A szokásosnak megfelelően a Google utcakép autói által készített felvételek anonimizálásán esnek át a nyilvánosságra hozásuk előtt, ennek keretében a szolgáltatás gépi módszerekkel próbálja elhomályosítani a lencsevégre kapott személyek arcát és a járművek rendszámait. Hiba esetén jelenthetőek a Google számára a kifogásolt képek, de egyéni szempontok alapján házak, járművek, pucér rendőrök elhomályosítása is kérhető a szolgáltatástól.
