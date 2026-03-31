Pert nyert a magyarokat ledöbbentett híresség

Tavaly februárban rengeteg magyar jó eséllyel életében először hallott a mukbang videókról. Ez egy Dél-Koreában rendkívül népszerű műfaj, az influencer hírességek irgalmatlan mennyiségű ételt tömnek magukba, a döbbenetes zabálásaikról pedig videókat osztanak meg, élőben közvetítik azokat a nézőknek.

Tzuyang a budapesti lángosozónál, ő a mukbang műfaj egyik legnagyobb híressége

Egy évvel ezelőtt a műfaj egyik legismertebb sztárja Magyarországra látogatott. Tzuyang egy fiatal és vékony nő, aki annyi étel képes magába tömni, ami az átlagemberek számára fizikai képtelenségnek tűnik, az erősebb napjain 30 ezer kalóriát is bevisz.

Ennek megfelelően a dél-koreai hírességet gyakran érik csalással kapcsolatos vádak, azonban számára becsület és üzleti hírnév kérdése, hogy senki ne terjesszen róla rágalmakat, amit most egy volt egyetemi hallgatótársa is megtanult.

A híresség becsületébe gázoltak

Tzuyang most lezárult polgári pere hat évvel ezelőttre nyúlik vissza. A rágalmazó hallgatótárs azt állította egy youtubernek, hogy hányásra utaló jeleket látott egy olyan napon, mikor a híresség állítólag megevett egy gigantikus tál ételt a mukbang videójához. Ezt az értesülést a youtuber 2024-ben nyilvánosságra hozta.

Az influencer ügynöksége rágalmazási pert indított, amelynek az alperese végül a volt egyetemi hallgatótárs lett. A pletykát terjesztett személy nem tudta igazolni a szavait, de bizonyítékok alapján nem a kérdéses mukbang videó felvételének a napján találkozott Tzuyanggal, továbbá más szemtanúk is cáfolták az állításait.

A volt hallgatótársat a bíró most bűnösnek találta rágalmazás vádjában, és hétmillió dél-koreai won kártérítés megfizetésére kötelezte, ami alatt olyan 1,56 millió forintot kell érteni.

Tzuyangnak nem ez az első peres ügye, pár éve több tízmillió wont zsarolt ki belőle egy másik dél-koreai youtuber, aki a magánéletéről való kitálalással fenyegette. A zsarolásból végül büntetőügy lett, youtubert pedig három év börtönbüntetésre ítélték.

