Fityingekért ad mozgásérzékelős lámpát az IKEA

Újabb filléres és hasznos elektronikai terméket dobott piacra az IKEA. Az elsőként többek közt Németországban, Franciaországban és Svédországban elérhetővé vált Ankarlägg egy éjszakai fényforrás, amely mozgásérzékelésre aktiválódik és ragasztással rögzíthető a helyére. Többek közt folyosókra, hálószobákba, vécékbe, vagy éppen bútorok belsejébe szánja a vállalat.

A sötétben mozgásra felébredő, éjszakai fényforrást biztosít az olcsó IKEA Ankarlägg

Fotó: IKEA

A hírünk írásakor hazánkban még nem debütált Ankarlägg egyetlen AAA ceruzaelemmel működik, az IKEA szerint napi tíz bekapcsolás esetén olyan fél évig bírhatja az áramforrása. A mozgásérzékelőjének hatósugara olyan 3 méter, és akkor kapcsol ki a világítás, mikor már 30 másodperce nem észlelt mozgást.

Van benne fényezőérzékelő, így világosban nem kapcsolgat be. Az alján lévő kapcsolóval manuálisan kikapcsolható, ha feleslegesen aktiválódna.

Meghökkentően olcsó az IKEA lámpája

A 105×75 mm méretű éjjeli lámpa egy rendkívül egyszerű konstrukció, de az ára még így is meglepetést keltett: csupán 2,99 eurót kér érte az IKEA, ami alatt durván 1200 forintot kell érteni. Elem gyárilag nem jár hozzá, de ennyi pénzért ezt nem érdemes negatívumként felhozni, az IKEA szokása szerint az újratölthető ceruzaakkuját javasolja hozzá.

