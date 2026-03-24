Több millió internetező adatait lopták el a hackerek – Ön köztük van?

Közel 7 millió internetező adatai kerültek rossz kezekbe. Hackerek illetéktelenül behatoltak az anime stílusú filmek és sorozatok internetes megtekintésére szakosodott Crunchyroll streamingszolgáltatás háttérrendszerébe, majd onnan olyan 100 GB felhasználói adatot töltöttek le.
A Bleeping Computer beszámolója szerint a hackerek nem közvetlenül a Crunchyroll szervereit törték fel, az információk az ügyfélszolgálatát működtető Telus Internationaltől származnak. A támadók megtévesztéssel rávették az egyik dolgozót, hogy hátsó kaput nyitó kémszoftvert telepítsen a munkahelyi számítógépére.
Ezen keresztül távolról be tudtak lépni a dolgozó nevében az ügyfélszolgálati rendszerbe, ahonnan 6,8 millió felhasználóhoz tartozó panaszjegyet töltöttek le.
Támadhatóvá válhatnak az internetezők
A hackerek meggyőzőnek tűnő bizonyítékokat szolgáltattak a hackelésről a Bleeping Computer számára. A kiadvány megerősítette, hogy a panaszok jellege mellett a felhasználók nevei, e-mail-címei, IP-címei, egyéb jellegű információi szerepelnek a kilopott adatok között.
Közvetlen visszaélésre lehetőséget adó bankkártyaadatok nagyon kevés áldozat esetében kerültek a hackerek kezeibe. Viszont a kiszivárgott információk felhasználhatóak arra, hogy célzott és meggyőző adathalász támadásokat tudjanak indítani ellenük a bűnözők.
A Crunchyroll mostanra megerősítette a hackelést, állítása szerint vezető kiberbiztonsági szakemberekkel nyomozást indított az ügyben, de ennél többet egyelőre nem kíván elárulni az ügyben. Még az sem derült ki, hogy mikor kívánja értesíteni az adatlopás áldozatait.
A hackerek azt állítják, hogy aktívan zsarolni próbálják a streamingszolgáltatót a március 12-én ellopott adatok kiszivárogtatásával, azonban a Crunchyroll eddig nem reagált a kapcsolatfelvételi kísérleteikre.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!