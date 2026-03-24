Több millió internetező adatait lopták el a hackerek – Ön köztük van?

Közel 7 millió internetező adatai kerültek rossz kezekbe. Hackerek illetéktelenül behatoltak az anime stílusú filmek és sorozatok internetes megtekintésére szakosodott Crunchyroll streamingszolgáltatás háttérrendszerébe, majd onnan olyan 100 GB felhasználói adatot töltöttek le.

Zsarolni próbálják az internetezők kilopott adataival a Crunchyrollt

Fotó: Nahel Abdul Hadi / Unsplash

A Bleeping Computer beszámolója szerint a hackerek nem közvetlenül a Crunchyroll szervereit törték fel, az információk az ügyfélszolgálatát működtető Telus Internationaltől származnak. A támadók megtévesztéssel rávették az egyik dolgozót, hogy hátsó kaput nyitó kémszoftvert telepítsen a munkahelyi számítógépére.

Ezen keresztül távolról be tudtak lépni a dolgozó nevében az ügyfélszolgálati rendszerbe, ahonnan 6,8 millió felhasználóhoz tartozó panaszjegyet töltöttek le.

Támadhatóvá válhatnak az internetezők

A hackerek meggyőzőnek tűnő bizonyítékokat szolgáltattak a hackelésről a Bleeping Computer számára. A kiadvány megerősítette, hogy a panaszok jellege mellett a felhasználók nevei, e-mail-címei, IP-címei, egyéb jellegű információi szerepelnek a kilopott adatok között.

Közvetlen visszaélésre lehetőséget adó bankkártyaadatok nagyon kevés áldozat esetében kerültek a hackerek kezeibe. Viszont a kiszivárgott információk felhasználhatóak arra, hogy célzott és meggyőző adathalász támadásokat tudjanak indítani ellenük a bűnözők.

A Crunchyroll mostanra megerősítette a hackelést, állítása szerint vezető kiberbiztonsági szakemberekkel nyomozást indított az ügyben, de ennél többet egyelőre nem kíván elárulni az ügyben. Még az sem derült ki, hogy mikor kívánja értesíteni az adatlopás áldozatait.

A hackerek azt állítják, hogy aktívan zsarolni próbálják a streamingszolgáltatót a március 12-én ellopott adatok kiszivárogtatásával, azonban a Crunchyroll eddig nem reagált a kapcsolatfelvételi kísérleteikre.

