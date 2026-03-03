Nagyot gyorsult a megújult iPad Air

Az idei legolcsóbb iPhone bejelentése mellett az Apple a többség számára talán legvonzóbb táblagépét is frissítette. A 2026-os évjáratú iPad Air kinézetre nem változott az elődjéhez képest, azonban megkapta az Apple M4 rendszerlapkát, a memóriája pedig 12 GB-ra duplázódott, így az Apple sajtósainak megfogalmazása szerint „ssssüvít” a hétköznapi használata során.

Esztétikai módosítást nem végzett 2026-os iPad Airen az Apple

Fotó: Apple

A gyártó szerint általános számítási teljesítmény tekintetében az új iPad Air olyan 30%-kal gyorsabb az elődjénél, míg régi M1 chipes változathoz képest 230% az előrelépés. A 12 GB-ra duplázódott rendszermemória drámai előrelépést hozhat az olyanok számára, akik sosem zárják be az appokat, vagy éppen videószerkesztéshez hasonló, nagy memóriaigényű feladatokat végeznek a táblagépükön.

Továbbra is kétféle méretben jön az iPad Air

Az Apple nem változtatott a konfigurációkon, a táblagép vásárlásakor 11 hüvelykes és 13 hüvelykes változatok közül választhatnak az érdeklődők, csak wifis és mobilnetes modellek is léteznek belőle. Az új iPad Air csütörtök délutántól lesz előrendelhető, a forgalmazása pedig 2026. március 11-én indul.

Apple iPad Air 11” (2026, wifi) magyar árak:

128 GB – 279 990 forint

256 GB –329 990 forint

512 GB – 429 990 forint

1 TB – 529 990 forint

Apple iPad Air 13” (2026, wifi) magyar árak:

128 GB – 379 990 forint

256 GB – 429 990 forint

512 GB – 529 990 forint

1 TB – 629 990 forint

