Még mindig elég drága a legolcsóbb iPhone

Megkezdte a Mobile World Congress hetére időzített bejelentéshullámát az Apple, rögtön érdekes termékkel kezdve bemutatta az idei legolcsóbb új okostelefonját. Az iPhone 17e távol áll a mindent megváltoztatótól, de az egyetlen kamera használatát leszámítva a tavalyi előd összes fontosabb negatívumát orvosolta.

Március közepétől lesz kapható az Apple iPhone 17e

Fotó: Apple

A NATO számára is eléggé biztonságos készülék maradt a 6,1 hüvelykes megjelenítő használatánál, viszont a Ceramic Shield 2 bevonatnak köszönhetően sokat javult a karcállósága és csökkent a tükröződése.

Az erős Apple A19 chippel és 8 GB memóriával szerelt telefon talán legjobb újítása, hogy támogatja a MagSafe-et, így mágneses módon powerbankhez hasonló kiegészítők rögzíthetőek a hátlapjára.

További újdonság, hogy a mobil minimum háttértára 256 GB-ra duplázódott. Sajnos hátlapi kamerából továbbra is csak egyet kínál, de az Apple szerint a 48 MP-es képalkotóval legalább tisztességes fotók és videók készíthetőek.

Újabb házon belüli modemet kapott az iPhone 17e

A Wireless Qi2 szabványnak köszönhetően immáron 15W vezeték nélküli töltésre képes készülék láthatatlan érdekessége, hogy az említett Apple A19 rendszerlapkája mellé Apple C1X modem került, ez felel a vezeték nélküli kommunikációért.

A cég szerint „kétszer gyorsabb” az előd C1 chipnél, bár azt nem tisztázta, hogy ez ténylegesen mit akar jelenteni.

Az ősszel érkező, fősodratú iPhone-ok várhatóan a C2 modellt használhatják, ez a hírek szerint már támogatja az 5G mmWave frekvenciákat is, nem csak a Sub-6-tal kompatibilis.

Az iPhone 17e a szokásosnak megfelelően Magyarországra is tempósan megérkezik majd, az előrendelése 2026. március 4-én kezdődik majd, míg a normál bolti forgalmazása 2026. március 11-én indul. A 256 GB-os változatának indulóára 299 990 forint, míg az 512 GB-osért 399 990 forintot kér az Apple.

