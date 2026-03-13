Szigorodik Európában a videójátékok besorolása

Új szabályokat vezet be a videójátékok európai korhatár-besorolását végző PEGI. Az Egységes Európai Játékinformációs Rendszer mögött álló szervezet eredetileg csak tartalmi szempontok alapján dolgozott, például az erőszak, a félelemkeltés, a káromkodás, a szex vagy a droghasználat alapján kategorizálta a piacra dobni kívánt termékeket, ám a játékipar üzleti modelljének változásával ez többé nem elég.

Leleplezi majd a PEGI, ha problémás mechanikák vannak a játékokban

Fotó: Tima Miroshnichenko / Pexels

A nagy változtatást az jelenti, hogy idén júniustól kezdve a tartalom mellett immáron egyes monetizációhoz kötött játékmechanikák is életkori besoroláshoz lesznek követve. Erre a legjobb példát a loot boxok jelentik, ezek olyan véletlenszerű jutalmakat tartalmazó csomagok, amelyeket gyakran pénzért vásárolhatnak a játékosok.

Nincs több loot box a gyerekeknek szánt játékokban

A játékkiadók számára legfájóbb lépést a pénzért megvehető, de véletlenszerű tárgyak kínálása jelenti majd, ezek alanyi alapon a 16 éves kortól ajánlott (PEGI 16) kategóriában landolnak majd, de indokolt esetben PEGI 18 besorolást is kaphatnak.

Konkrét példát hozva ez mélyütés lehet az Electronic Arts számára, a korábban FIFA néven futott EA FC focis játéksorozata a szabályváltozás után a PEGI 3 kategóriából rögtön a PEGI 16 kategóriába katapultál majd.

A PEGI kibővített korhatár-besorolási rendszere más szempontokat is bevezet. A játékokon belüli vásárlásokat lehetővé tevő termékek – beleértve az időlimites ajánlatokat kínálókat – már minimum PEGI 12 besorolásúak lesznek, míg a blokkláncokkal vagy NFT-vel kapcsolatos mechanikákat használók PEGI 18-asokká válnak.

A játékosok rendszeres visszatérését célzó mechanikák legalább PEGI 7-esek, míg a vissza nem térés esetében őket büntető játékok PEGI 12-esek lesznek.

A PEGI szilárd alapot teremtett ahhoz, hogy még sok éven át segítse a szülők tájékozódását, hiszen megbízható információforrásra van szükségük egy olyan folyamatosan változó környezetben, mint a videójátékok piaca

– kommentálta a módosításokat Jeroen Jansz, a PEGI szakértői csapatának elnöke.

A korhatár-besorolási rendszer új szabályai a 2026 júniusától újonnan megjelenő játékokra vonatkoznak majd. Az addig már besorolást kapott játékokat nem kell újraminősíttetniük a kiadóiknak.