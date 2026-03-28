Mit tegyünk, ha feltörték a jelszókezelő alkalmazásunkat?

A jelszókezelők épp azért léteznek, hogy ne kelljen aggódnunk a jelszavaink miatt. Aztán jön egy hír, hogy éppen azt a szolgáltatást törték fel, amelyre mindent rábíztunk – és hirtelen fogalmunk sincs, mit tegyünk. Összeszedtük, mi történik ilyenkor valójában, és pontosan mit kell megtennünk.

Még a jelszókezelők sem feltörhetetlenek.

Nem kell pánikba esni, de cselekedni kell – és gyorsan. A következő néhány perc meghatározhatja, hogy az adataink biztonságban maradnak-e.

Mi történik egy jelszókezelő feltörése után?

A jó hír az, hogy a komoly jelszókezelők – mint a Bitwarden, a 1Password vagy a LastPass – nem tárolják a jelszavainkat olvasható formában. Az adatok titkosítva kerülnek a szerverre, és az úgynevezett mesterjelszó nélkül elméletileg értelmezhetetlen adathalmazt látnak a támadók.

A rossz hír az, hogy ez az elmélet nem mindig állja meg a helyét a gyakorlatban. A 2022-es LastPass-incidens megmutatta, hogy ha a mesterjelszó gyenge vagy korábban már kiszivárgott, a titkosítás feltörhető. A támadók ráadásul nem sietnek – akár évekig is dolgozhatnak a megszerzett adatokon, mire bejutnak.

Mit tegyünk azonnal, ha értesülünk egy feltörésről?

A sorrend itt kritikus – nem mindegy, melyik lépést tesszük meg először:

Változtassuk meg azonnal a mesterjelszót, és válasszunk olyat, amelyet korábban soha sehol nem használtunk

Kapcsoljuk be a kétlépéses azonosítást a jelszókezelőn, ha eddig nem tettük meg

Változtassuk meg a legfontosabb fiókok – банк, e-mail, közösségi média – jelszavait elsőként, még akkor is, ha ez fáradságos

Ha a kiszivárgott adatok között e-mail-cím és egyéb személyes információ is szerepelt, számítsunk adathalász levelekre is – a támadók előszeretettel küldenek hamis értesítőket éppen ilyenkor, amikor a felhasználók amúgy is bizonytalanok.

Mit tanulhatunk ebből?

Egyetlen szolgáltatásra sem szabad vakon hagyatkozni. A jelszókezelő kiváló eszköz, de csak akkor véd meg igazán, ha a mesterjelszó erős és egyedi, és ha kétlépéses azonosítással is védjük a fiókot. Aki pedig különösen érzékeny adatokat kezel, annak érdemes megfontolni, hogy a legfontosabb jelszavakat offline, titkosított formában is tárolja.