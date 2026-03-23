Okos kamerával védi otthonát? Vigyázzon, mert könnyen ön ellen fordíthatják!

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

6 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha nem figyelünk, akár saját eszközeink adhatnak betekintést az életünkbe idegeneknek. Az okos kamera esetében ez szó szerint így van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az okos kamera kényelme mögött gyakran láthatatlan adatforgalom és sebezhetőségek húzódnak. Egyre többen telepítünk okos kamerákat az otthonunk védelmére, de ezek az eszközök nemcsak biztonságot, hanem kockázatot is jelenthetnek.

Az okos kamera a biztonságért dolgozik, de ha nem vigyázunk, minket is megfigyelhetnek vele.
Ha valaki meghekkeli a rendszerünket, akkor attól a pillanattól az megszűnik biztonsági rendszerként működni és ellenünk kezd kémkedni egy idegen számára.

Hogyan férhetnek hozzá a kameránkhoz?

Az internetre csatlakozó kamerák folyamatosan kommunikálnak a felhővel vagy egy mobilalkalmazással. Ha ezek a kapcsolatok nem megfelelően védettek, a támadók kihasználhatják a gyenge pontokat.

Gyakori probléma az alapértelmezett jelszó használata vagy a ritkán frissített szoftver. Egy elavult firmware könnyen tartalmazhat olyan hibákat, amelyeket már régóta ismernek a támadók.

Nem csak hackelés – rossz beállítások is veszélyesek

Sok esetben nem klasszikus feltörés történik, hanem egyszerű beállítási hiba okozza a problémát. Előfordul, hogy a felhasználók nyilvánosan elérhetővé teszik a kamera képét, vagy nem korlátozzák megfelelően a hozzáférést.

A felhőszolgáltatásoknál is fontos, hogy ki férhet hozzá a felvételekhez. Egy rosszul konfigurált fiók vagy megosztás komoly adatvédelmi kockázatot jelenthet.

Mit láthat egy idegen, ha a kamera már neki dolgozik?

Egy feltört vagy rosszul beállított kamera nemcsak képet közvetít, hanem betekintést ad a napi rutinunkba. Láthatóvá válhat, mikor vagyunk otthon, mikor üres a lakás, vagy akár az is, milyen értékek találhatók bent.

Ez már nemcsak adatvédelmi, hanem fizikai biztonsági kockázat is lehet.

Hogyan védekezhetünk?

Néhány alapvető lépéssel jelentősen csökkenthető a kockázat:

  • változtassuk meg az alapértelmezett jelszavakat
  • használjunk kétlépcsős azonosítást, ha elérhető
  • rendszeresen frissítsük a készülék szoftverét
  • ellenőrizzük, ki fér hozzá a kamerához és a felvételekhez
  • kerüljük a nyilvános hálózatokról történő hozzáférést

A biztonság nem csak eszköz kérdése

Az okos kamerák hasznosak, de csak akkor, ha tudatosan használjuk őket. Egy rosszul beállított rendszer több kárt okozhat, mint amennyi védelmet nyújt.

A technológia adott, de a valódi biztonság a felhasználói döntéseken múlik.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!