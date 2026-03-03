Fellélegezhetnek a kézikonzolt vett gamerek

Az év elejére elkezdtek feszültté válni egyes számítógépes kézikonzoloknak bizalmat szavazott gamerek, az elmúlt hónapokban ugyanis nem jelentek meg friss meghajtóprogramok az AMD Ryzen Z1 chipes termékekhez, az ASUS és a Lenovo sem biztosítottak új drivereket hozzájuk. Ez nagy baj, hiszen a limitált teljesítményű gépeken legalább a grafikus meghajtónak naprakésznek kell lennie, hogy a lehető legjobban fussanak az újabb játékok.

Az első generációs Lenovo Legion Go kézikonzol is érintett volt a bizonytalanságban

Fotó: Lenovo

Az érintett ASUS és Lenovo kézikonzolokat vásárolt gamerek panaszkodása pár hete jutott a fősodratú sajtó látókörébe, de akkor sem a termékek gyártói, sem pedig az AMD nem volt hajlandó megszólalni az ügyben. A botrány kitörése után szerencsére pozitív fordulat történt, az ASUS hónapok után először friss meghajtókat tett elérhetővé a korai ROG Ally modellekhez, de kommentár nem járt melléjük.

Tisztázta a kézikonzolok támogatását a Lenovo

Most végre tiszta víz került a pohárba. Az amerikai PC Worldhöz eljuttatott tájékoztatásában azt állítja a Lenovo, hogy dél-koreai ügyfélszolgálatának korábbi tájékoztatásával ellentétben nem szűnt meg Ryzen Z1 chipes Legion Go kézikonzol támogatása, egészen 2029 októberéig tervez alaplapi BIOS/UEFI frissítéseket és driverfrissítéseket kiadni hozzá.

A Lenovo hangsúlyozta, hogy az AMD-vel együttműködésben zajlik a támogatás, az újabb illesztőprogramok kiadását pedig késleltetheti a saját minőség-ellenőrzési tevékenysége, de nem kell aggódniuk a vevőknek.

Ennek megfelelően az AMD nem fejezte be a meghajtók készítését a Ryzen Z1 chipekhez, bár az nem világos, hogy milyen rendszerességgel frissíti azokat. Ezen túlmenően a kézikonzolok gyártóin múlik, hogy milyen gyakran és tempóval teszik azokat elérhetővé a termékeikkel rendelkező játékosok számára.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!