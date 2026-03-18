Valóban ki kell húzni a tévét éjszakára? Megmutatjuk, mennyit fogyaszt készenlétben

A modern televíziók látszólag teljesen kikapcsolnak, amikor megnyomjuk a távirányítón a gombot, de valójában készenléti üzemmódban maradnak. Ilyenkor továbbra is áramot vesznek fel, hogy gyorsan bekapcsolhassanak, frissítéseket tölthessenek le, vagy reagáljanak a távirányítóra. Ez sokakban felveti a kérdést: vajon érdemes-e minden este kihúzni a készüléket? Megnéztük, mennyi áramot fogyasztanak valójában, és mikor van értelme az áramtalanításnak.
Mit jelent a készenléti üzemmód?
Amikor kikapcsoljuk a tévét a távirányítóval, a készülék nem áll le teljesen. Egy alacsony energiafogyasztású állapotba kerül, amelyet készenléti módnak nevezünk.
Ebben az állapotban a televízió folyamatosan figyeli a távirányító jeleit, és bizonyos funkciók is aktívak maradhatnak. Ilyen lehet például a szoftverfrissítés vagy az okosfunkciók egy része.
Ezért van az, hogy a tévé szinte azonnal bekapcsol, amikor megnyomjuk a gombot.
Mennyit fogyaszt valójában egy tévé készenlétben?
A modern televíziók energiafogyasztása jelentősen csökkent az elmúlt években. A legtöbb új készülék készenléti módban nagyon kevés áramot használ.
Általában 0,5 és 2 watt közötti fogyasztásról beszélhetünk, ami napi szinten alig jelentős. Egy teljes év alatt ez néhány kilowattórányi energiát jelent, ami pénzben kifejezve sem számottevő összeg.
Persze ez függ a készülék típusától és attól is, hogy milyen funkciók vannak bekapcsolva.
Az okostévék valamivel többet fogyaszthatnak
Az okostévék esetében a helyzet kissé eltérhet. Ezek a készülékek gyakran több háttérfolyamatot futtatnak, még készenléti módban is. Például frissíthetik az alkalmazásokat, kapcsolatban maradhatnak az interneten, vagy figyelhetik a hangvezérlés aktiválását. Ez növelheti a fogyasztást, bár a különbség általában még így sem jelentős a teljes villanyszámlához képest.
Mikor érdemes mégis kihúzni a tévét
Bár a készenléti fogyasztás alacsony, vannak helyzetek, amikor érdemes lehet áramtalanítani a készüléket.
Például vihar esetén a villámcsapások okozta túlfeszültség ellen ez extra védelmet jelenthet. Hosszabb távollét – például nyaralás – idején szintén logikus lépés lehet.
Az is előfordulhat, hogy több eszköz együtt már érezhetőbb fogyasztást eredményez, így egy elosztóval egyszerre több készüléket is kikapcsolhatunk.
Ezeket érdemes átgondolni
A tévé kihúzása nem mindig szükséges, de bizonyos helyzetekben hasznos lehet. Érdemes figyelembe venni:
- mennyire új vagy régi a készülék
- használunk-e okosfunkciókat és internetkapcsolatot
- szeretnénk-e teljesen nullára csökkenteni a készenléti fogyasztást
Ezek alapján könnyebb eldönteni, hogy megéri-e minden este áramtalanítani a tévét.
