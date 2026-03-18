Valóban ki kell húzni a tévét éjszakára? Megmutatjuk, mennyit fogyaszt készenlétben

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

A készenléti fogyasztás régóta vitatott téma, különösen az okostévék elterjedése óta. Összegyűjtöttük, mennyit fogyasztanak valójában, és mikor érdemes mégis kihúzni a konnektorból.
A modern televíziók látszólag teljesen kikapcsolnak, amikor megnyomjuk a távirányítón a gombot, de valójában készenléti üzemmódban maradnak. Ilyenkor továbbra is áramot vesznek fel, hogy gyorsan bekapcsolhassanak, frissítéseket tölthessenek le, vagy reagáljanak a távirányítóra. Ez sokakban felveti a kérdést: vajon érdemes-e minden este kihúzni a készüléket? Megnéztük, mennyi áramot fogyasztanak valójában, és mikor van értelme az áramtalanításnak.

Vannak tévék, amik kikapcsolt állapotban is képet jelenítenek meg, ezek például ilyankor sokat fogyasztanak. Persze kihúzni ezeket sem kell.
Fotó: LG

Mit jelent a készenléti üzemmód?

Amikor kikapcsoljuk a tévét a távirányítóval, a készülék nem áll le teljesen. Egy alacsony energiafogyasztású állapotba kerül, amelyet készenléti módnak nevezünk.

Ebben az állapotban a televízió folyamatosan figyeli a távirányító jeleit, és bizonyos funkciók is aktívak maradhatnak. Ilyen lehet például a szoftverfrissítés vagy az okosfunkciók egy része.

Ezért van az, hogy a tévé szinte azonnal bekapcsol, amikor megnyomjuk a gombot.

Mennyit fogyaszt valójában egy tévé készenlétben?

A modern televíziók energiafogyasztása jelentősen csökkent az elmúlt években. A legtöbb új készülék készenléti módban nagyon kevés áramot használ.

Általában 0,5 és 2 watt közötti fogyasztásról beszélhetünk, ami napi szinten alig jelentős. Egy teljes év alatt ez néhány kilowattórányi energiát jelent, ami pénzben kifejezve sem számottevő összeg.

Persze ez függ a készülék típusától és attól is, hogy milyen funkciók vannak bekapcsolva.

Az okostévék valamivel többet fogyaszthatnak

Az okostévék esetében a helyzet kissé eltérhet. Ezek a készülékek gyakran több háttérfolyamatot futtatnak, még készenléti módban is. Például frissíthetik az alkalmazásokat, kapcsolatban maradhatnak az interneten, vagy figyelhetik a hangvezérlés aktiválását. Ez növelheti a fogyasztást, bár a különbség általában még így sem jelentős a teljes villanyszámlához képest.

Mikor érdemes mégis kihúzni a tévét

Bár a készenléti fogyasztás alacsony, vannak helyzetek, amikor érdemes lehet áramtalanítani a készüléket.

Például vihar esetén a villámcsapások okozta túlfeszültség ellen ez extra védelmet jelenthet. Hosszabb távollét – például nyaralás – idején szintén logikus lépés lehet.

Az is előfordulhat, hogy több eszköz együtt már érezhetőbb fogyasztást eredményez, így egy elosztóval egyszerre több készüléket is kikapcsolhatunk.

Ezeket érdemes átgondolni

A tévé kihúzása nem mindig szükséges, de bizonyos helyzetekben hasznos lehet. Érdemes figyelembe venni:

  • mennyire új vagy régi a készülék
  • használunk-e okosfunkciókat és internetkapcsolatot
  • szeretnénk-e teljesen nullára csökkenteni a készenléti fogyasztást

Ezek alapján könnyebb eldönteni, hogy megéri-e minden este áramtalanítani a tévét.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

