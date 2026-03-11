Kidobott e-cigaretták akkumulátorai hajtják ezt a kocsit

Nagy érdeklődést keltett projekttel állt elő tavaly novemberben Chris Doel youtuber, kiszedte az akkumulátort ötszáz kidobott e-cigarettából, majd egy óriási akkucsomagot épített belőlük. A házi powerbank működőképesnek bizonyult, a brit youtuber képes volt jó ideig működtetni vele a műhelyében lévő világítást és elektronikát. A napokban befutott a projekt második felvonása, az elektronika világában jártas férfi fogta ezt a házi akkucsomagot, és beépítette egy régi elektromos kocsiba.

Óvatosak voltak az első gurulások a régi elektromos kocsi e-cigarettás akkucsomagjával

Fotó: Chris Doel / YouTube

Az akkucsomag persze nem hatalmas teljesítményű, csupán 2 kilowattórás, és a leadható csúcsteljesítménye is limitált. Emiatt a youtuber hozzá illő elektromos autót keresett, így végül egy kétezres évek elejéről származó Reva G.Wiz modellt vásárolt a kísérlethez.

USB-C kábellel tölti a kocsiját a youtuber

A csupán 400 kilogrammot nyomó kocsi nem csak a minimális súlya miatt bizonyult jó választásnak, hanem mert a gyári ólom-savas akkucsomagja 50V feszültségen működött, míg az ő akkucsomagja 48 voltos. A házi akkucsomag beépítése nem volt nehéz, de persze hozzáértést igényelt, a kísérlet előtt pedig a youtuber egy USB-C kábellel gondoskodott a feltöltéséről.

Ezzel a G.Wiz potenciális két világelsőséget is felállított: nemcsak ez az első e-cigik akkuiról működtetett kocsi, de egyben az első USB-C kábellel töltött autó is.

A youtuber erősen aggódott amiatt, hogy az akkucsomag képes lesz-e elég energiát leadni, azonban a kocsi áramfelvételének további hangolását követően nem mentek tönkre a biztosítékok és a kocsi is működőképesnek bizonyult: olyan 56 km/h sebességig tudott vele gyorsulni, és még a fékezéses áram-visszatáplálás is működött.

Jó eséllyel nem mindenki örült a youtuber kísérletének, dombon felfelé ugyanis állandó 100 amperre nőtt az akkucsomag fogyasztása, így a forgalmat lassítva alacsony sebességgel haladt, nehogy baj legyen.

Végül a rossz időjárás miatt a lámpákat és az ablaktörlőt is be kellett kapcsolni, amelyek extra áramfelvételt generáltak, de így is sikerült olyan 29 kilométert megtenni az e-cigaretták akkuival hajtott kocsijával.

A szórakoztatás mellett Chris Doel elsősorban arra kívánja felhívni a figyelmet a videóival, hogy tonnaszámra kerülnek a szemébe az e-cigaretták és az akkumulátoraik, ami nem csak rendkívül környezetszennyező, de pazarló is, ideje volna újrahasznosítani azokat.