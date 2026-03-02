Ügyes dolgot tud a Xiaomi első követőkütyüje

A Xiaomi bemutatta és piacra dobta az első követőkütyüjét. Az Apple AirTag alternatíváját jelentő Xiaomi Tag nem próbálja újból feltalálni a kereket, a megszokottnak megfelelően CR2032 gombelemről működik, és csak a Bluetooth szabványt támogatja, nem ismeri a sokkal precízebb helyi keresést lehetővé tevő UWB technológiát.

Az Apple és a Google rendszerébe is regisztrálható a Xiaomi Tag követőkütyü

Fotó: Xiaomi

A Xiaomi Tag ettől függetlenül rendelkezik két okos megoldással, ami megkülönbözteti a legtöbb riválisától. A kerek helyett hosszúkás formájú eszköz végén elérhető egy fém hurok, így közvetlenül felerősíthető a kulcscsomókra vagy karabinerekre, eltérően például az AirTagtől, amit külön tokba kell tenni.

A másik nagy érdekességét az NFC funkció jelenti: a tulajdonosai egyedi üzenetet jeleníthetnek meg az elveszett holmijukat megtalált személynek.

A szöveg megjelenítéséhez a megtalálónak csak a mobiljához kell érintenie a Xiaomi nyomkövetőjét, persze bekapcsolt NFC mellett.

Mindkét mobilos világgal kompatibilis a követőkütyü

A Xiaomi Tag első beállításakor a felhasználóknak ki kell választaniuk, hogy az Apple Find My vagy a Google Find Hub követőrendszerbe regisztrálják-e, így az iPhone és az Android készülékkel rendelkezőknek is megfelel.

Egyszerre viszont nem lehet mindkettőbe regisztrálni, bár ez nem termék hibája, semelyik riválisa sem kínál ilyen funkciót.

A nyomkövető máris elérhető, Magyarországon az egy darabos kiszerelésének ajánlott fogyasztói ára 5990 forint lett, míg a négy darabot tartalmazó csomagért 18 990 forintot kell kifizetni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!