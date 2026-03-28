Kitiltanák a szomszédok a közösségi oldalakról a gyerekeiket

Világszerte fogy a türelem a gyerekekre ártalmasnak tűnő közösségi oldalakkal szemben, ezek olyan pszichológiai trükkökkel próbálják az appjaik görgetésére bírni a fiatalokat, amelyeknek gyakran a felnőttek is áldozatul esnek. A gyerekek közösségi oldalakról való kitiltását elsőként Ausztrália lépte meg, 16 éves kor alatt nem engedi a használatukat, és mostanra országok növekvő tábora fontolgatja a példájának követését.

Most Ausztria csatlakozott a gyerekek mentális egészségét törvényileg védeni kívánók köréhez. Az ország három nagy pártja közti hosszas egyeztetéseket követően Andreas Babler kancellár bejelentette, hogy ki szeretnék tiltani a fiatalokat a közösségi médiából, a tervek szerint 14 éves kor alatt nem használhatnának a Facebookhoz és TikTokhoz hasonló szolgáltatásokat.

Folyik a vita a közösségi oldalak vélt és valós veszélyeiről

Ausztria közösségi oldalakkal kapcsolatos tiltásának részletei nem ismertek, az ígéret szerint június végére készülhet el a törvénytervezet. Mindeközben nem mindenki osztja a nézetet, hogy teljesen tiltani kellene a közösségi oldalak használatát, a szakemberek szerint a hátrányaik mellett előnyeit is vannak, például megkönnyítik a másokkal való kapcsolattartást.

A teljes tiltás helyett a tudatos és jobb használatban látják a fiatalokra leselkedő veszélyek kezelésének a kulcsát, szerintük meg kell tanítani a gyerekeket, hogy a helyükön kezeljék a közösségi oldalakat.

A spektrum túlsó felén az Osztrák Szabadságpárt áll, amely teljesen elutasítja a törvény ötletét. Christian Hafenecker főtitkár szerint az ötlet közvetlen támadás az osztrák fiatalok szólásszabadsága és információjutáshoz való joga ellen.

A fiatalok közösségi médiából való kitiltása futótűzként terjed Európában: a britek, írek és spanyolok 16 év alatt, míg a dánok és görögök 15 év alatt fontolgatják az efféle szabályozásokat.

Mindeközben az Egyesült Államokban potenciálisan mindent megváltoztató ítélet született, első fokon 3 millió dollár kártérítést ítéltek meg egy fiatal nőnek. A felperes még gyermekkorában több közösségi oldal rabjává vált, állítása szerint a szolgáltatások hátsó szándéktól vezérelve függőséget okoztak nála és tönkretették az életét.