Új korszak jön a kiberbiztonságban – Magyarország is beszáll a kvantumversenybe

Magyarország már most aktívan építi a jövő kommunikációs infrastruktúráját, amely a kvantumtechnológiákra épül. A cél egy olyan hálózat létrehozása, amely nemcsak hazai, hanem európai szinten is meghatározó szerepet játszhat.

A kvantumtitkosítás már itt van: így védhetjük meg a jövő adatforgalmát

A kvantumtitkosítás ma már nem elméleti kérdés, hanem nagyon is gyakorlati kihívás, amelyre a szakma egyre sürgetőbb válaszokat keres. Budapesten a terület legfontosabb hazai és iparági szereplői egyeztettek arról, hogyan készülhetünk fel a következő generációs fenyegetésekre.

Miért kell újragondolnunk a titkosítást?

A jelenlegi kiberbiztonsági rendszerek döntően matematikai problémák nehézségére épülnek. Ezek a módszerek ma még biztonságosnak számítanak, de a kvantumszámítógépek megjelenésével ez az alap meginoghat.

A kvantumtechnológia ugyanis képes lehet olyan számítások elvégzésére, amelyek a mai rendszerek számára gyakorlatilag megoldhatatlanok. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg használt titkosítások egy része idővel feltörhetővé válhat.

A kvantumkulcs-szétosztás új dimenziót nyit

A kvantumtitkosítás egyik legfontosabb eleme a kvantumkulcs-szétosztás, amely teljesen más logikát követ, mint a hagyományos megoldások. Itt nem a számítási nehézség, hanem a fizika törvényei garantálják a biztonságot.

A rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy egy lehallgatási kísérlet azonnal észlelhetővé válik. Ez olyan védelmi szintet jelent, amelyet a jelenlegi technológiák nem tudnak biztosítani.

Magyar fejlesztések a nemzetközi térben

A hazai kvantumkommunikációs fejlesztések több várost összekötő hálózat kiépítését célozzák. Ez a rendszer a jövőben az európai kvantumkommunikációs infrastruktúrához is csatlakozhat.

A projekt különlegessége, hogy kutatóintézetek, egyetemek és ipari szereplők közösen dolgoznak rajta. Ez az együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy a technológia valóban működőképes és versenyképes legyen.

Többrétegű védelemre lesz szükség

A szakértők szerint a jövő kiberbiztonsága nem egyetlen technológiára épül majd. A posztkvantum kriptográfia fontos szerepet játszik, de önmagában nem nyújt teljes körű megoldást.