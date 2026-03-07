Nagyon rossz hírünk van, ha olcsó laptopot keres

A Gartner elemzőcég friss előrejelzése szerint 2028-ra gyakorlatilag eltűnhet a belépőszintű számítógépek piacra, a vállalat szerint a bruttóban olyan 200 ezer forintot jelentő 500 dollár alatt várhatóan nem lehet majd új laptopot vásárolni. A helyzet okát a többség jó eséllyel már kitalálta: a memóriaválság egyszerűen eltörölheti a belépőszintű számítógépek piacát.

Elképzelhető, hogy jövő ilyenkor már nem lesz 200 ezer forint alatt új laptop

Fotó: Fábio Lucas / Unsplash

A memóriachipek hiánya minden ezekre szoruló iparágat sújt, de a fogyasztói PC-piac különösen megszenvedi a helyzetet. A jelentés szerint idén 10,4 százalékkal csökkenhetnek a számítógépek eladásai, miután a második negyedévtől nem lesz más választásuk a gyártóknak, minthogy az elszállt alkatrészköltség miatt megemeljék az áraikat.

A HP pont a napokban adott kontextust az ügyhöz: az idei első negyedévben már a számítógépek alkatrészköltségének 35%-át adta a memória, míg az előző negyedévben még csak 15-18% volt az arány, pedig már akkorra is durván elszálltak a chipárak.

Aranykorába léphet a felújított laptopok piaca

A szakértők arra számítanak, hogy a fogyasztók tovább használják majd a meglévő eszközeiket, így a notebookok átlagos élettartama akár 20 százalékkal is növekedhet idén.

A halaszthatatlanul megfizethető laptopok vásárolni kívánóknak nem lesz sok lehetőségük, ha nem tudják kinyögni egy új modell árát, akkor kénytelenek lesznek használtat választani. Ez a folyamat már elkezdődött, szerte Európában emelkedik a felújított számítógépekkel kereskedő cégek forgalma, pedig a laptopok árain csak most kezdett lecsapódni a memóriaválság hatása.

