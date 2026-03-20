Sokkoló adatok: a liftek kétharmada hibás ebben a nagyvárosban

Egy friss felmérés szerint a németországi Hamburgban a liftek közel kétharmada valamilyen hibával működik. A számok nemcsak meglepőek, hanem komoly biztonsági kérdéseket is felvetnek.

Nem csak kényelmetlen, veszélyes is lehet: ennyi lift nem felel meg az előírásoknak

A vizsgálatok alapján a liftek mintegy 67 százalékánál találtak valamilyen problémát. Ez azt jelenti, hogy tízből közel hét felvonó nem hibátlanul működik, ami önmagában is figyelemfelkeltő arány. A legtöbb esetben kisebb hiányosságokról van szó, de jelentős számban fordulnak elő komolyabb műszaki problémák is. A szakértők szerint ezek egy része idővel súlyosabbá válhat, ha nem kezelik őket.

Vannak súlyos és veszélyes hibák is

A liftek közel tizedénél komoly hibákat is találtak, amelyek már a biztonságot is érinthetik. Ilyenek például a kopott kábelek vagy az elektromos biztonsági rendszerek meghibásodásai.

Kisebb arányban ugyan, de előfordultak kifejezetten veszélyes hibák is. Ezek közé tartoznak például a hibás ajtók, a nem működő biztonsági berendezések vagy a sebességszabályozás problémái, amelyek akár azonnali leállítást is indokolhatnak.

Milyen hibák fordulnak elő leggyakrabban

A felmérés szerint a hibák több kategóriába sorolhatók, és nem mindegyik jelent közvetlen veszélyt.

A leggyakoribb problémák:

elhasználódott kábelek és mechanikai alkatrészek

elektromos biztonsági hibák, például hiányos földelés

kisebb hiányosságok, mint a rossz világítás vagy hiányzó jelzések

Ezek közül sok elsőre ártalmatlannak tűnhet, de hosszabb távon komolyabb gondokat is okozhat.

Egy új típusú probléma is megjelent a modern lifteknél

A jelentés egy kevésbé ismert, de egyre fontosabb területre is felhívja a figyelmet: a digitális biztonságra. Egyre több lift rendelkezik hálózati kapcsolattal vagy intelligens vezérléssel, ami új kockázatokat hoz.

Ha ezeknél a rendszereknél hiányzik a megfelelő védelem vagy dokumentáció, az már önmagában hibának számíthat. Ez jól mutatja, hogy a modern technológia új típusú kihívásokat is hoz az üzemeltetők számára.

Nem egyedi jelenség

A szakértők szerint a probléma nem korlátozódik egyetlen városra. Hasonló arányok más területeken is megfigyelhetők, ami azt jelzi, hogy általános jelenségről van szó. Ennek ellenére az különösen beszédes, hogy még egy ilyen gazdag nagyvárosban is ennyire el tud harapózni a liftek meghibásodása.