Hihetetlen, de biztonsági okokból illegálissá válhat a Linux használata

Az elmúlt két évben a törvényhozók világszerte egymás után fogadják el az online gyermekvédelmi törvényeket. Ezek első körben a pornóoldalakat és a közösségi oldalakat kezdték kötelezni arra, hogy hitelesen igazolják a felhasználóik életkorát, a fiatalkorúakat pedig különleges korlátozásokkal óvják a számukra káros tartalmaktól és interakcióktól. Most új fázisába lép a szabályozási környezet, és ennek többek közt a Linux ihatja meg a levét.
A fiatalok korellenőrzésen keresztüli védelme szép ötlet, de az eddigi szabályozási hozzáállás súlyos problémát generált: egyetlen webhely sem szeretne költséges, nehezen kivitelezhető, adatvédelmi rizikóval járó korellenőrzésekbe bocsátkozni.
Emiatt elkezdtek azért lobbizni, hogy a számítógépes és mobilos operációs rendszerek készítőinek kelljen igazolniuk a felhasználók életkorát, és tegyék lehetővé a rendszereiken futó appoknak a felhasználó életkori besorolásának a lekérdezését.
Teljesíthetetlen az előírás Linuxok számára
Mindez nem pusztán a felelősség hárításáról szól, gazdaságilag és műszakilag nem életszerű, hogy minden korlátozás alá eső webhely egyenként próbálja kideríteni a felhasználóinak valódi életkorát. A lobbizók érvelése nyerésre áll, Kaliforniában 2027. január 1-től ez lesz a rendszer, továbbá Colorado és New York államok is elfogadták már a vonatkozó törvényt.
Ezekkel a törvényekkel az operációs rendszerek fejlesztőire kerül a jogi felelősség: bírsággal büntethetővé válnak, ha nem kínálnak a törvényben előírt korellenőrzési funkciót, vagy az nem működik racionális hatékonysággal.
Sajnos ezzel a koncepcióval is akad egy óriási probléma: amíg az Apple, a Google, továbbá a Microsoft képesek valahogy megoldani a felhasználók életkorának az ellenőrzését, addig a Linux- és a BSD-alapú operációs rendszerek (disztribúciók) fejlesztői erre nem képesek.
A három techóriás mobilos és számítógépes operációs rendszerei jórészt megkövetelik az online felhasználó fiókok létrehozását a használatukhoz, a negyedévente tízmilliárdos profitjaikkal pedig le tudják nyelni a korellenőrzéssel kapcsolatos költségeket.
Ezzel szemben a Linux-disztribúcióknál nincsenek online fiókok, és jellemzően pénz sincs. Már annak is örülnek a disztribúciók gárdái, ha adományokból összejön elég az operációs rendszereik weboldalainak a működtetésére, nem a saját zsebükből kell azt is állniuk.
A rendkívüli helyzetre elsőként a MidnightBSD reagált: beleírta a felhasználási feltételeibe, hogy 2027. január 1-től nem engedélyezi a kaliforniai polgárok számára az „asztali” verzió használatát, azaz maximum szervereken futtathatják az operációs rendszert.
Jó esély van rá, hogy rövidesen az összes Linux és BSD fejlesztője ugyanígy fog tenni, ezzel próbálják majd hárítani a jogi felelősséget azért, hogy nem képesek megfelelni a gyerekvédelmi törvényeknek. Technikailag persze képtelenek megakadályozni, hogy kaliforniai vagy máshol élő polgárok letöltsék és használják a rendszereiket, de biztosan nem fognak peres eljárásokat indítani ellenük a használati feltételeik megsértése miatt.
A jogi probléma által érintett operációs rendszerek piaci részesedése persze rendkívül csekély, így könnyen megoldható lenne a gondjuk azzal, ha kivételt kapnának a szabályozás alól. Ez a gyakorlatban vélhetően semmilyen negatív hatással sem járna a törvény hatékonyságára, a fiatalok ténylegesen Windows, Android, macOS, iOS, iPadOS, ChromeOS rendszereket használnak az eszközeiken, nem Ubuntut vagy ennél is egzotikusabb szoftvert.
