Hihetetlen, de biztonsági okokból illegálissá válhat a Linux használata

Az elmúlt két évben a törvényhozók világszerte egymás után fogadják el az online gyermekvédelmi törvényeket. Ezek első körben a pornóoldalakat és a közösségi oldalakat kezdték kötelezni arra, hogy hitelesen igazolják a felhasználóik életkorát, a fiatalkorúakat pedig különleges korlátozásokkal óvják a számukra káros tartalmaktól és interakcióktól. Most új fázisába lép a szabályozási környezet, és ennek többek közt a Linux ihatja meg a levét.

A nagy techcégek meg tudnak felelni a törvényeknek, a Linux-disztribúciók készítői nem

Fotó: Brooke Cagle / Unsplash

A fiatalok korellenőrzésen keresztüli védelme szép ötlet, de az eddigi szabályozási hozzáállás súlyos problémát generált: egyetlen webhely sem szeretne költséges, nehezen kivitelezhető, adatvédelmi rizikóval járó korellenőrzésekbe bocsátkozni.

Emiatt elkezdtek azért lobbizni, hogy a számítógépes és mobilos operációs rendszerek készítőinek kelljen igazolniuk a felhasználók életkorát, és tegyék lehetővé a rendszereiken futó appoknak a felhasználó életkori besorolásának a lekérdezését.

Teljesíthetetlen az előírás Linuxok számára

Mindez nem pusztán a felelősség hárításáról szól, gazdaságilag és műszakilag nem életszerű, hogy minden korlátozás alá eső webhely egyenként próbálja kideríteni a felhasználóinak valódi életkorát. A lobbizók érvelése nyerésre áll, Kaliforniában 2027. január 1-től ez lesz a rendszer, továbbá Colorado és New York államok is elfogadták már a vonatkozó törvényt.

Ezekkel a törvényekkel az operációs rendszerek fejlesztőire kerül a jogi felelősség: bírsággal büntethetővé válnak, ha nem kínálnak a törvényben előírt korellenőrzési funkciót, vagy az nem működik racionális hatékonysággal.

Sajnos ezzel a koncepcióval is akad egy óriási probléma: amíg az Apple, a Google, továbbá a Microsoft képesek valahogy megoldani a felhasználók életkorának az ellenőrzését, addig a Linux- és a BSD-alapú operációs rendszerek (disztribúciók) fejlesztői erre nem képesek.

A három techóriás mobilos és számítógépes operációs rendszerei jórészt megkövetelik az online felhasználó fiókok létrehozását a használatukhoz, a negyedévente tízmilliárdos profitjaikkal pedig le tudják nyelni a korellenőrzéssel kapcsolatos költségeket.