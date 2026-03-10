Ilyen sebességet kínálhat a legolcsóbb MacBook

Szerdán többek közt Magyarországon is megkezdődik a hosszú ideje legolcsóbb Apple laptop forgalmazása, a MacBook Neóra kíváncsiaknak már nem kell sokat várniuk a független tesztek befutására. A notebook hatalmas érdekességét a rendszerlapkája adja, a két évvel ezelőtti iPhone 16 Pro mobilokban használatos Apple A18 Pro chip dolgozik benne.

Használható teljesítményt kínálhat a MacBook Neo

Fotó: Apple

Ennek megfelelően sosem volt kérdés, hogy a MacBook Neo biztosan nem lesz egy teljesítménybajnok, de az Apple nem is annak reklámozza. Állítása szerint általános netezésre és multimédiás feladatokra, alapvető irodai célokra felel meg az itthon modelltől függően 279 990 vagy 329 990 forintba kerülő laptop.

Kiderült, hogy mire képes a MacBook Neo chipje

Most az utolsó pillanatban a Geekbench mérőprogram adatbázisán keresztül kiszivárogtak a MacBook Neo chipjének mérési eredményei, így sikerült felhelyezni a térképre a terméket.

A számok alapján az Apple új laptopja teljesítményre lényegében azonos a 2020-as évjáratú, Apple M1 chippel szerelt MacBook Airrel.

A legtöbb hétköznapi feladatban nagyon fontos egyszálas futtatói teljesítményben pedig tisztességesen tartja magát Apple M4 chipes MacBook Airhez képest, bár a többmagos teljesítményben és a grafikus vezérlő teljesítményében már nagyságrendi szintű a lemaradása.

Laptop GeekBench egyszálas CPU pontszám GeekBench többszálas CPU pontszám GeekBench Metal (GPU) pontszám MacBook Neo 3461 8668 31286 MacBook Air (M1) 2346 8342 33148 MacBook Air (M4) 3696 14730 54630

