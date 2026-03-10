Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Ezt látnia kell!

Ukrán sztárújságíró: fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

macbook neo

Ilyen sebességet kínálhat a legolcsóbb MacBook

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem lesz szörnyű az iPhone-ba szánt chipje ellenére. Kiszivárgott pár adat a MacBook Neo megjelenése előtt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
macbook neoApplelaptop

Szerdán többek közt Magyarországon is megkezdődik a hosszú ideje legolcsóbb Apple laptop forgalmazása, a MacBook Neóra kíváncsiaknak már nem kell sokat várniuk a független tesztek befutására. A notebook hatalmas érdekességét a rendszerlapkája adja, a két évvel ezelőtti iPhone 16 Pro mobilokban használatos Apple A18 Pro chip dolgozik benne.

Használható teljesítményt kínálhat a MacBook Neo
Használható teljesítményt kínálhat a MacBook Neo
Fotó: Apple

Ennek megfelelően sosem volt kérdés, hogy a MacBook Neo biztosan nem lesz egy teljesítménybajnok, de az Apple nem is annak reklámozza. Állítása szerint általános netezésre és multimédiás feladatokra, alapvető irodai célokra felel meg az itthon modelltől függően 279 990 vagy 329 990 forintba kerülő laptop.

Kiderült, hogy mire képes a MacBook Neo chipje

Most az utolsó pillanatban a Geekbench mérőprogram adatbázisán keresztül kiszivárogtak a MacBook Neo chipjének mérési eredményei, így sikerült felhelyezni a térképre a terméket. 

A számok alapján az Apple új laptopja teljesítményre lényegében azonos a 2020-as évjáratú, Apple M1 chippel szerelt MacBook Airrel.

A legtöbb hétköznapi feladatban nagyon fontos egyszálas futtatói teljesítményben pedig tisztességesen tartja magát Apple M4 chipes MacBook Airhez képest, bár a többmagos teljesítményben és a grafikus vezérlő teljesítményében már nagyságrendi szintű a lemaradása.

LaptopGeekBench egyszálas CPU pontszámGeekBench többszálas CPU pontszámGeekBench Metal (GPU) pontszám
MacBook Neo3461866831286
MacBook Air (M1)2346834233148
MacBook Air (M4)36961473054630

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!