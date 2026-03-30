Fordulat a memóriaválságban? A Google megoldása mindent átírhat

Az elmúlt hónapok híradásait követően a döntő többség jó eséllyel már hallott a folyamatban lévő memóriaválságról. A generatív mesterséges intelligencia terjedésével a szolgálatócégek inuk szakadtából próbálják kiépíteni a modellek futtatásához szükséges infrastruktúrát, hogy képesek legyenek ténylegesen nyújtani az MI chatbotokhoz és asszisztensekhez szükséges szolgáltatásokat, ám eközben óriási és globális hiányt idéztek elő a memóriachipekből.

A mesterséges intelligenciás ipar örülne a legjobban, ha véget érne a memóriaválság, őrült pénzeket fizetnek a tonnaszámra vett chipekért

Az óriási chiphiány sokszorosára emelte a memórialapkák árait. A drágulás a magánszemélyeket és a vállalkozásokat is érinti, az elmúlt hónapokban a telefonoktól kezdve a notebookokon át a játékkonzolokig minden elektronikai eszköz előállítása sokkoló mértékben megdrágult, és mostanra jutottunk el odáig, hogy ez szinte mindennek meglátszik az árcéduláján.

A Google segíthet a memóriaválság rendezésében

A napokban végre felcsillant a remény, hogy talán nem húzódik majd évekig a memóriaválság rendezésre. Ráadásul pont az egyik olyan cég állt elő a helyzeten segítő technológiával, amely vastagon benne van a memóriaválság kirobbantásában: a Gemini chatbotot és a Veo videógenerálót kínáló Google.

A TurboQuant nevű megoldása egy teljesen új algoritmus, amely nagy átlagban képes a hatodára csökkenteni a mesterséges intelligenciás modellek memóriaigényét, méghozzá a precizitásuk befolyásolása nélkül.

A TurboQuant további óriási előnye, hogy akár nyolcszorosan is javíthat a MI-modellek futási hatékonyságán, azaz nem csak a memóriahasználatot vágja le a töredékére, de masszívan kevesebb számítási kapacitással tesz lehetővé megszokott sebességű működést. Emiatt nem csak memóriából, de grafikus processzorból (GPU) sem kell majd annyi a szerverekbe.

A technológia bejelentése elsőre kissé elsikkadt, de mostanra tudomást szereztek róla a befektetők, és esni kezdtek a memóriachipek gyártóinak a részvényárfolyamai.

A legsúlyosabb csapást a Micron szenvedte el, az elmúlt öt napban közel 16%-ot estek az értékpapírjai, de a Samsung (-5,67%) és az SK Hynix (-3,15%) részvényei is megérezték a Google bejelentésének a hatását.