Egy kiadó visszavonta egy frissen felfutó horrorregény megjelenését, miután felmerült a gyanú, hogy a szöveg jelentős része mesterséges intelligencia segítségével készült. Az eset újabb vitát indított el arról, hol a határ az alkotás és az automatizált tartalom között.

Mesterséges intelligencia írta a sztorit? Egy kiadó inkább visszalépett

A történet jól mutatja, hogy az AI már nemcsak a techvilágban, hanem a kreatív iparban is komoly feszültségeket okoz, a kiadók pedig egyre nehezebben tudják eldönteni, mi számít valódi szerzői munkának.

Gyanúból lett visszavonás

A szóban forgó horrorregény, a Shy Girl eredetileg önálló kiadásban jelent meg, majd egy nagy kiadó is felkarolta, a siker után azonban az olvasók egy része furcsa mintázatokat kezdett észrevenni a szövegben, amelyek szerintük mesterséges intelligenciára utaltak. A vita gyorsan elterjedt az interneten, és végül a kiadó is vizsgálatot indított, ennek eredményeként pedig úgy döntöttek, hogy visszavonják a könyvet, és leállítják a további megjelenéseket.

Az író tagad, de kérdések maradtak

A szerző, Mia Ballard tagadta, hogy ő maga AI-t használt volna a könyv megírásához, ugyanakkor elismerte, hogy egy korábbi verzió szerkesztésében részt vevő ismerőse alkalmazhatott ilyen eszközöket. A botrány így nemcsak az alkotói folyamatot, hanem a kiadói felelősséget is fókuszba helyezte, hiszen felmerül a kérdés, ki számít szerzőnek, ha több kézen megy át egy szöveg, és ezek közül valamelyik már AI-t használ.

Egyre nagyobb nyomás a kiadókon a mesterséges intelligencia miatt

Az eset azért is különösen jelentős, mert ritka, hogy egy kiadó ilyen okból visszavon egy könyvet, ami azt jelzi, hogy az iparág egyre komolyabban veszi a mesterséges intelligencia szerepét. Az olvasók részéről is nő az igény az átláthatóságra, egyre többen szeretnék tudni, hogy egy mű teljes egészében emberi alkotás-e, vagy mesterséges intelligencia is közreműködött benne.

Hol a határ az alkotásban?

A történet túlmutat egyetlen könyvön, hiszen a generatív AI egyre könnyebben képes hosszabb szövegek előállítására, ami alapjaiban kérdőjelezi meg a hagyományos szerzői fogalmakat. A kiadók most egyensúlyt keresnek: hogyan használható az AI eszközként, miközben megőrzik az eredeti, emberi kreativitás értékét, és ez az eset jól mutatja, hogy ez a határ még korántsem egyértelmű.