Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Akkora lett a botrány, hogy visszavonta a kiadója. Most azt találgatják, mekkora része lehet egy alkotásnak mesterséges intelligencia által alkotott, hogy az még alkotás legyen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mesterséges intelligenciashy girlszövegai

Egy kiadó visszavonta egy frissen felfutó horrorregény megjelenését, miután felmerült a gyanú, hogy a szöveg jelentős része mesterséges intelligencia segítségével készült. Az eset újabb vitát indított el arról, hol a határ az alkotás és az automatizált tartalom között.

Mesterséges intelligencia írta a sztorit? Egy kiadó inkább visszalépett

A történet jól mutatja, hogy az AI már nemcsak a techvilágban, hanem a kreatív iparban is komoly feszültségeket okoz, a kiadók pedig egyre nehezebben tudják eldönteni, mi számít valódi szerzői munkának.

Gyanúból lett visszavonás

A szóban forgó horrorregény, a Shy Girl eredetileg önálló kiadásban jelent meg, majd egy nagy kiadó is felkarolta, a siker után azonban az olvasók egy része furcsa mintázatokat kezdett észrevenni a szövegben, amelyek szerintük mesterséges intelligenciára utaltak. A vita gyorsan elterjedt az interneten, és végül a kiadó is vizsgálatot indított, ennek eredményeként pedig úgy döntöttek, hogy visszavonják a könyvet, és leállítják a további megjelenéseket.

Az író tagad, de kérdések maradtak

A szerző, Mia Ballard tagadta, hogy ő maga AI-t használt volna a könyv megírásához, ugyanakkor elismerte, hogy egy korábbi verzió szerkesztésében részt vevő ismerőse alkalmazhatott ilyen eszközöket. A botrány így nemcsak az alkotói folyamatot, hanem a kiadói felelősséget is fókuszba helyezte, hiszen felmerül a kérdés, ki számít szerzőnek, ha több kézen megy át egy szöveg, és ezek közül valamelyik már AI-t használ.

Egyre nagyobb nyomás a kiadókon a mesterséges intelligencia miatt

Az eset azért is különösen jelentős, mert ritka, hogy egy kiadó ilyen okból visszavon egy könyvet, ami azt jelzi, hogy az iparág egyre komolyabban veszi a mesterséges intelligencia szerepét. Az olvasók részéről is nő az igény az átláthatóságra, egyre többen szeretnék tudni, hogy egy mű teljes egészében emberi alkotás-e, vagy mesterséges intelligencia is közreműködött benne.

Hol a határ az alkotásban?

A történet túlmutat egyetlen könyvön, hiszen a generatív AI egyre könnyebben képes hosszabb szövegek előállítására, ami alapjaiban kérdőjelezi meg a hagyományos szerzői fogalmakat. A kiadók most egyensúlyt keresnek: hogyan használható az AI eszközként, miközben megőrzik az eredeti, emberi kreativitás értékét, és ez az eset jól mutatja, hogy ez a határ még korántsem egyértelmű.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!