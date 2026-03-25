Halottnak hiszi ezt a kütyüt a metaverzum szó kitalálója

Spórolási tanáccsal szolgált Neal Stephenson az új technológiák iránt érdeklődők számára: van egy kütyü, amire ne pazarolják a pénzüket. A férfi nem techipari nagyágyú, hanem egy sci-fi műfajban évtizedek óta alkotó író, ennek ellenére van egy találmánya, amiről már mindenki hallott, az ő elméjéből pattant ki a metaverzum kifejezés. A sci-fi irodalom alapművei közé tartozó Snow Crash regényében alkotta meg a szót, és egy olyan virtuális valóságot értett alatta, amelyet VR-sisakon keresztül lehetett használni.

Neal Stephenson találta ki a metaverzum kifejezést az 1992-es Snow Crash regényében

Stephenson most egy blogbejegyzésben kifejtette, hogy az ő definíciója szerinti metaverzum él és virul, csak nem olyan formában valósult, ahogyan azt az 1992-ben megjelent regényében megálmodta.

Szerinte metaverzumnak titulálhatóak a klasszikus közösségi oldalak, vagy akár a Robloxhoz, Fortnite-hoz, vagy Minecrafthoz hasonló játékok, a megtapasztalásához pedig nincs szükség headsetre vagy szemüvegre.

A fejen hordható metaverzum egy zsákutca

A neves író szerint szerint egy ideig az okosszemüvegeket készítő Magic Leap alkalmazásában állt, és azon a véleményen volt, hogy ez a technológia fogja leváltani a mobilokat. Most kijelentette, hogy megváltozott az álláspontja: húsz év múlva is a mobiljainkat nézzük majd, az okosszemüvegek a zsákutcák.

Ennek nagyon egyszerű oka van, amely a Meta okosszemüvegei kapcsán vált világossá számára: egyszerűen ijesztőek.

„Az emberek nem szeretnek dolgokat viselni a fejükön, és nem bíznak azokban, akik így tesznek” – állítja.

Véleménye szerint a sokrétűen használható mobilok mellett nincs elégséges indok arra, hogy az emberek java okosszemüveget hordjon, hiszen a telefonjaik már most is sokkal több mindenre jó eszközök.

Stephenson véleménye érthető annak fényében, hogy egyre több a társadalmi összezördülés a rendkívül jól fogyó Meta Ray-Ban okosszemüvegek miatt, a viselőik egy része mások magánszféráját sértő módon használja azokat. Ahogy terjednek ezek az eszközök, úgy váltanak ki egyre nagyobb ellenszenvet és gyanakvást másokban, így ha nem technikai hátrányok, akkor a puszta viselésük miatti konfliktusok és kirekesztés pecsételheti meg a sorsukat.