Ebben az országban már személyit kérnek a mobilok

A héten csendben elérhetővé váltak az Apple mobilos és számítógépes operációs rendszereinek legújabb frissítései. A világ legtöbb táján ez csekély gyakorlati jelentőséggel bírt, nem így az Egyesült Királyságban. Az iPhone-jukat az iOS 26.4 rendszerre frissített angolok nagy döbbentére új világ virradt rájuk: a mobiljaik mostantól kezdve az életkoruk ellenőrzését követelik tőlük.

A briteknek már igazolniuk kell az iPhone mobilokon a felnőttkorúságukat

Az új követelményt az Egyesült Királyság online biztonsági törvényével magyarázza az Apple. Az életkor ellenőrzésére azért van szükség, hogy

elrejthesse a fiatalkorúak elől a felnőtteknek szánt tartalmakat az App Store-ban,

továbbá korlátozni tudja egyes tételesen még nem ismertetett szolgáltatások elérését.

A készülékek mostantól alapértelmezetten fiatalkorúnak vélik a felhasználókat, hacsak nem olyan régi a készüléken beállított Apple-fiókjuk, hogy nyilvánvalóan felnőttkorúak. Emellett azt is automatikusan elfogadja az életkor igazolására az Apple, amennyiben Egyesült Királyságban kibocsátott hitelkártya van mentve az Apple-fiókban, hiszen hiteltermékhez csak felnőttkorúak juthatnak hozzá.

Így lehet igazolni az életkort a mobilokon

Amennyiben a fentiek nem játszanak, akkor a brit mobilozók fényképes igazolványról készített fotó beküldésével tudják igazolni a felnőttkorúságukat, személyi igazolványt vagy vezetői engedélyt kell bemutatniuk.

A folyamat teljesen elvégezhető a mobilról, és ha visszaigazolja a vállalat a felnőttkorúságot, akkor az információ végleg hozzárendelődik az Apple-fiókjuhoz. Emiatt elég egyetlen eszközön és egyetlen alkalommal elvégezni a felnőttkorúság igazolását.

Ha többféle Apple terméket használnak, azaz mondjuk iPadjük és MacBookjuk is van, akkor az információ szinkronizálódik az eszközök között, és a jövőben vásárolt eszközök beállításakor sem kell újból igazolniuk a felnőttkorúságukat.

A brit Ofcom távközlési hatóság üdvözölte az életkor-ellenőrzés bevezetését az Apple termékein, állítása szerint ez nagy és világelső győzelem a gyermekek és családok védelmében.

