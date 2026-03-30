Sokan nem tudnak róla: 6 Google Wallet-funkció, amit érdemes kipróbálni

A mobiltelefonunk digitális tárcája ma már szinte mindent tud, amit egy fizikai pénztárca és egy irattartó tud. A kérdés az, hogy bármennyire lenyűgöző ez a kényelem, biztonságos-e ennyi mindent rábízni egyetlen készülékre.

Minden a mobilunkban van – de vajon csak mi férünk hozzá?

Néhány évvel ezelőtt még különlegesnek számított, ha valaki a telefonjával fizetett a pénztárnál. Ma már szinte az a furcsa, aki nem így tesz. Az okostelefonos wallet-szolgáltatások – a Google Wallet, az Apple Pay, a Samsung Wallet és társaik – mára nemcsak a fizetést vették át, hanem lassan az összes olyan fizikai tárgyat is, amelyet korábban a pénztárcánkban vagy a zsebünkben hordtunk. Jegy, kulcs, igazolvány, kártya – mind digitalizálható, mind elérhető egyetlen érintéssel. A kérdés az, hogy mit adunk mindezért cserébe.

Fizetés: az alap, amiből minden kinőtt

Az NFC-alapú érintéses fizetés volt az első lépés, és ma már ez az a funkció, amely a legtöbb felhasználót bevonta ebbe az ökoszisztémába. Az Apple Pay, a Google Wallet és a Samsung Wallet mind tokenalapú rendszert alkalmaz: a tényleges bankkártyaadatok nem kerülnek ki a kereskedőhöz, helyettük egy egyszer használatos kód azonosítja a tranzakciót. Ez elméletben biztonságosabb a hagyományos kártyás fizetésnél – a kereskedő oldalán nem tárolódik semmi, ami visszaélésre adhatna alapot.

A különbség a nagy szolgáltatók között elsősorban az ökoszisztémában rejlik. Az Apple Pay kizárólag iPhone-on és Apple Watchon érhető el, és szorosan integrált az iOS-sel. A Google Wallet Androidon fut, de webes felületen keresztül más eszközökről is kezelhető. A Samsung Wallet Galaxy-készülékekre épít, és a dél-koreai gyártó saját biztonsági chipjére, a Knox-ra támaszkodik. Mindhárom rendszer megköveteli a biometrikus azonosítást vagy PIN-kódot fizetés előtt – ez az egyik legfontosabb védelmi réteg.

Jegyek, beszállókártyák, belépők

A digitális tárca ma már nemcsak fizet, hanem utaztat is. A repülőjegyek, vonati menetjegyek, koncertbelépők és mozijegyek egyre nagyobb hányada közvetlenül menthetők a wallet-alkalmazásba, ahol a megfelelő időpontban automatikusan megjelennek a lezárolt képernyőn is. Az Apple Wallet ezen a területen különösen erős: a légitársaságok, szállodák és rendezvényszervezők jelentős része elsőként ide integrált, és a rendszer az elmúlt évek alatt megbízhatóan működött.

Ez a funkció látszólag kockázatmentes – mi veszélyes lehet egy mozijegyen? Valójában azonban minden mentett dokumentum újabb adatpontot jelent.

A rendszer tudja, mikor utazunk, hova, milyen eseményekre járunk, milyen időpontokban vagyunk úton. Ezek az adatok önmagukban ártalmatlannak tűnnek, de összerakva rendkívül részletes képet adnak az életvitelünkről.