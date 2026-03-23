Élő adásban kapott halálos agyvérzést a műsorvezető

Tragédiába torkollott egy rutinnak indult élő közvetítés, a műsorvezetőként és influencerként ismertté vált Wang Yefei hirtelen rosszul lett a kamera előtt. A 39 éves nő éppen modellkedve ruhákat mutatott be a nézőinek, amikor váratlanul fájdalomra kezdett panaszkodni.

Tíz perccel az első tünetek jelentkezése után meghalhat a fiatal műsorvezető

Fotó: Wang Yefei

A nézők meghökkenve látták, ahogy a kínai műsorvezető a fejéhez és a nyakához kap, majd egyre kétségbeesettebben segítséget kér. „Nagyon rosszul érzem magam” – ismételgette többször is, miközben arra kérte a közelében lévőket, hogy masszírozzák meg a nyakát és a vállát.

Mindenkit szavak nélkül hagyott a műsorvezető tragédiája

A helyzet percek alatt súlyosbodott. Wang végül arra kérte egyik kollégáját, hogy hívja a mentőket, majd ájulás környékére került, röviddel később megszakadt az élő adás. A nőt kórházba szállították, de az orvosok már nem tudtak mit tenni érte.

A beszámolók szerint Wang halálát agytörzsi vérzés okozta, amely olyan gyors lefolyású volt, hogy az első tünetek megjelenésétől számítva alig tíz perc telt el a haláláig.

Barátai szerint Wang rendkívül szorgalmas volt, gyakran dolgozott reggeltől estig, hogy eltartsa családját és fejlessze az online vállalkozását. A férje mellett a közös kislányukat hagyta maga után.

Wang halála a szeretteit és a követőit is derült égből villámcsapásként érte, hiszen az egyik pillanatban még semmi baja sem volt, tíz perccel később pedig véget ért az élete. A halála nem csak emberileg felfoghatatlan, de nyugtalanító példa az élet törékenységére.

