A mesterséges intelligenciás eszközök egyik legnagyobb hátránya, hogy a használóik gyakran túlságosan megbíznak bennük, elsiklanak a tévedéseik felett. Ettől függetlenül most minden képzeletet felülmúló történet érkezett az Egyesült Államokból: egy MI-alapú arcfelismerő szoftver miatt öt hónapot töltött előzetes letartóztatásban egy nagymama, noha az elkövetésekor bő 1600 kilométerre volt a bűnténytől.

Angela Lipps-t közösségi gyűjtéssel próbálják talpra állítani. Mindenét elveszítette az MI által bankrablónak nézett, aztán pedig emberi hanyagságból meghurcolt nagymama

Az 50 éves Angela Lipps kálváriája 2025. július 14-én kezdődött, négy gyermek felügyelete közben rendőrök keresték fel, majd rá fegyvert szegezve letartóztatták. A Tennessee államban élő nőnek annyit mondtak, hogy Észak-Dakota államban körözést adtak ki ellen, mert gyanúsítottá vált egy csalási ügyben, ennek során hamis katonai okmánnyal egy nő több ezer dollárt lopott ki egy bankból.

Lipps még életében nem járt a másik amerikai államban, de ez nem érdekelte a rendőröket, letartóztatták.

Öt hónapot töltött előzetesben a nagymama

Angela Lipps három hónapot töltött Tennessee államban, mire egyáltalán kiadták Észak-Dakotának. Ezt követően ott egy kirendelt védőt kapott, aki gyorsan bizonyítékot szerzett az ártatlanságára: kikérte a bankszámlakivonatait, amelyekből egyértelműen kiderült, hogy a bűncselekmény elkövetésének az idejekor több mint 1600 kilométerre volt a bűntény helyszínétől.

Az ügyész az új információk láttán kész volt ejteni az ügyet, de Lipps végül eljutott az első bírósági meghallgatásig. Az ügy részleteit hallva nem volt boldog a bíró, lényegében öt perc alatt kihajította a vádat, a meghurcolt nő pedig visszanyerte a szabadságát.

Az időközben eltelt öt hónapban viszont Lipps elveszítette az otthonát, a jövedelmét, és szinte minden vagyonát. Jelenleg a GoFundme közösségi finanszírozós oldalon indított gyűjtéssel próbálják anyagilag talpra állítani.

A nő kálváriájának hírekbe kerülését követően természetesen össztűz alá került a hanyag munkát végzett, fargói rendőrkapitányság. A rendőrfőnök elismerte, hogy több hiba is történt az eljárás során. Állítása szerint a nyomozók a banktól kapták az információt, hogy Lipps lehet az elkövető, miután a pénzintézet használni kezdte a saját céljaira a Clearview AI arcfelismerő rendszert.

Ha tudta volna, hogy a banktól származik a nyomozók információja, akkor nem engedte volna az elfogatóparancs kiadását, jóváhagyva sincs ennek az eszköznek a használata.

Lipps ügyvédei jogi lépéseket fontolgatnak, potenciálisan kártérítési pert indíthatnak a rendőrkapitányság ellen az ügyfelüket ért, teljesen indokolatlan és aránytalan sérelmekért.