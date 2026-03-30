Feleslegesen fizet a drágább csomagért? Erről hallgat a Netflix!

A jó dolgok gyakran nem olcsók, de Netflix ára ettől függetlenül is csúnyán elkanászodott az utóbbi években. A szolgáltatás itthon három havidíjas csomagot kínál, a DVD képminőségű alapcsomag 3190 forintba kerül, míg a Full HD képminőség csodájára vágyóktól már 4490 forintot kér a vállalat. Mindezek ellenére a cég szerint Prémium csomagja a legnépszerűbb, ebben havi 5690 forintért már 4K felbontás és HDR van.

Nem érezte 4K minőségűnek a Netflix képét a számítógépén? Akkor Ön remek megfigyelő, jó eséllyel nem volt az!

Kivéve, mikor mégsem, és teljesen feleslegesen fizetnek érte az ügyfelek. A probléma gyökerét nem a Netflix jelenti, hanem a tartalomvédelem, amit a filmipar elvár a szolgáltatástól. Annak ellenére, hogy a tartalmaik minden műszaki védelmi kísérlet ellenére a kiadásuk után azonnal letölthetővé válnak a különféle kalózoldalakról.

Nem mindegy, hogy min és mivel nézzük a Netflixet

A jó hírrel kezdve aki 4K felbontású okostévén a hivatalos appal nézi a Netflixet, az szinte biztosan megkapja a legdrágább csomag által megígért Ultra HD felbontást. A gond a számítógépekkel van, ezek esetében műszaki feltételek egész hadának kell megfelelni ahhoz, hogy ténylegesen 4K felbontású legyen a nézett kép.

Ha valaki olyan laptopról vagy asztali számítógépről nézi a Netflixet, amely nem felel meg akár egyetlen kikötésnek, az legfeljebb Full HD képet kap, azaz nem lát képminőségbeli előnyt a 4490 forintos csomaghoz képest, hiába fizet havi 5690 forintot.

A Netflix hivatalos tájékoztatása szerint Mac számítógépeken kizárólag a Safari böngészőben nézhetőek 4K felbontásban az adásai, míg Windows esetében a Microsoft Edge és a Google Chrome játszanak, plusz a Microsoft Áruházból telepíthető Netflix app. Minden más böngésző maximum Full HD videót kap tőle.

Mindezek tetejébe az a tapasztalat, hogy ténylegesen csak az Edge böngészőből nézhető 4K felbontásban a Netflix, mert kizárólag ez támogatja a Microsoft által készített PlayReady másolásvédelmet, amely hardveres segítséggel tartja fenn a biztonságot. A Chrome-ban lévő Widevine másolásvédelmet Hollywood nem tartja kellően biztonságosnak a 4K-s tartalmakhoz.