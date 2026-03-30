Feleslegesen fizet a drágább csomagért? Erről hallgat a Netflix!

A jó dolgok gyakran nem olcsók, de Netflix ára ettől függetlenül is csúnyán elkanászodott az utóbbi években. A szolgáltatás itthon három havidíjas csomagot kínál, a DVD képminőségű alapcsomag 3190 forintba kerül, míg a Full HD képminőség csodájára vágyóktól már 4490 forintot kér a vállalat. Mindezek ellenére a cég szerint Prémium csomagja a legnépszerűbb, ebben havi 5690 forintért már 4K felbontás és HDR van.
Kivéve, mikor mégsem, és teljesen feleslegesen fizetnek érte az ügyfelek. A probléma gyökerét nem a Netflix jelenti, hanem a tartalomvédelem, amit a filmipar elvár a szolgáltatástól. Annak ellenére, hogy a tartalmaik minden műszaki védelmi kísérlet ellenére a kiadásuk után azonnal letölthetővé válnak a különféle kalózoldalakról.
Nem mindegy, hogy min és mivel nézzük a Netflixet
A jó hírrel kezdve aki 4K felbontású okostévén a hivatalos appal nézi a Netflixet, az szinte biztosan megkapja a legdrágább csomag által megígért Ultra HD felbontást. A gond a számítógépekkel van, ezek esetében műszaki feltételek egész hadának kell megfelelni ahhoz, hogy ténylegesen 4K felbontású legyen a nézett kép.
Ha valaki olyan laptopról vagy asztali számítógépről nézi a Netflixet, amely nem felel meg akár egyetlen kikötésnek, az legfeljebb Full HD képet kap, azaz nem lát képminőségbeli előnyt a 4490 forintos csomaghoz képest, hiába fizet havi 5690 forintot.
A Netflix hivatalos tájékoztatása szerint Mac számítógépeken kizárólag a Safari böngészőben nézhetőek 4K felbontásban az adásai, míg Windows esetében a Microsoft Edge és a Google Chrome játszanak, plusz a Microsoft Áruházból telepíthető Netflix app. Minden más böngésző maximum Full HD videót kap tőle.
Mindezek tetejébe az a tapasztalat, hogy ténylegesen csak az Edge böngészőből nézhető 4K felbontásban a Netflix, mert kizárólag ez támogatja a Microsoft által készített PlayReady másolásvédelmet, amely hardveres segítséggel tartja fenn a biztonságot. A Chrome-ban lévő Widevine másolásvédelmet Hollywood nem tartja kellően biztonságosnak a 4K-s tartalmakhoz.
Aki windowsos számítógépen nézi a Netflixet, annak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie a 4K lejátszáshoz:
- legalább 15 Mbps letöltési sebesség;
- a beépített kijelzőnek vagy külső kijelzőnek 4K felbontásúnak és 60 Hz-esnek kell lennie, az adatkapcsolatának pedig támogatnia kell a HDCP 2.2 szabványt;
- Windows 10 vagy Windows 11 rendszere van szükség;
- minimum NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 400 szériás / hetedik generációs Intel Core processzorba integrált videóvezérlőre van szükség, a biztonság kedvéért a legújabb meghajtóprogrammal;
- és érdemes a Microsoft Edge böngészőt használni, a Chrome-ban inkább csak elméleti lehetőség a 4K, mintsem valóság.
Sajnos ez rengeteg műszaki zsargon a többség számára, a Netflix pedig nem teszi nyilvánvalóvá a nézők számára, ha a 4K csomagjuk ellenére legfeljebb Full HD videót hajlandó lejátszani náluk, mikor elindítják a következő filmet vagy sorozatepizódot.
Ennek megfelelően aki 4K okostévén nézi a szolgáltatást, az szinte biztosan megkapja a kívánt képminőséget. Viszont aki számítógépről nézi a Netflixet, annak érdemes lehet megfontolnia a középső és olcsóbb csomagra való leváltást. Jó esély van rá, hogy valamilyen hardveres vagy szoftveres limitáció miatt mindig is csak Full HD képet látott, ablakon kidobott pénz volt fizetni a 4K-s csomagért.
Végül érdemes hozzátenni a témához, hogy a nagyon gyenge wifis letöltési sebesség is okozhat csökkent képminőséget a streaming szolgáltatásokban.
